Çocuklarda D vitamini eksikliği büyüme ve kemik sağlığını gölgeliyor

Çocuklarda D vitamini eksikliğinin önemi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, çocukların sağlıklı büyüme ve kemik gelişimi için D vitamininin kritik bir rol oynadığını belirtti. Doğan’a göre eksiklik, kemik mineralizasyonunu etkileyerek özellikle büyüme çağındaki çocuklarda raşitizme ve buna bağlı iskelet sorunlarına yol açabiliyor.

D vitamini ve kemik gelişimi:

Doç. Dr. Murat Doğan, "D vitamini bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyerek kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor" diyerek, bebeklikten ergenliğe kadar olan dönemde yeterli düzeyin önemine dikkat çekti. Uzun süreli eksiklik durumunda kemiklerin yeterince mineralize olamaması sonucu yumuşama, şekil bozuklukları, kas güçsüzlüğü ve motor gelişimde gecikme gibi tablolar görülebiliyor.

Uzman, raşitizmin kemik yapısında ve büyüme hızında belirgin değişikliklere neden olabileceğini, bazı çocuklarda ise baş kemiklerinin geç sertleşmesi gibi erken yaşta gözlemlenebilen bulguların olabileceğini aktardı. Ancak her eksikliğin aynı belirtilerle seyretmediğinin altını çizdi.

Belirtiler, risk faktörleri ve tanı yöntemleri:

Dr. Doğan, D vitamini eksikliğinin her zaman belirgin şikâyet vermeyebileceğini söyleyerek, risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Yetersiz beslenme, D vitamini içeren gıdaların az tüketilmesi, güneş ışığından sınırlı yararlanma ve bazı emilim bozuklukları eksiklik açısından öne çıkan riskler arasında yer alıyor.

Tanıda çocuğun büyüme öyküsü, beslenme alışkanlıkları ve fizik muayene bulguları ilk basamakta değerlendiriliyor. Gerekli görüldüğünde D vitamini düzeyi ile birlikte kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz gibi kan değerleri inceleniyor; raşitizm şüphesinde ise görüntüleme yöntemlerinden faydalanılabiliyor.

Tedavi ve izlem yaklaşımı:

Tedavi genellikle D vitamini desteği, gerekirse kalsiyum takviyesi ve beslenme düzenlemesini içeriyor. Doç. Dr. Murat Doğan, kullanılacak doz ve tedavi süresinin çocuğun yaşı, eksikliğin derecesi ve klinik durumuna göre hekim tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kontrolsüz ve yüksek dozda D vitamini kullanımının sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısını yaptı.

Doğan, çocukların boy ve kilo gelişimlerinin düzenli aralıklarla takip edilmesinin büyüme sürecindeki olası sorunların erken fark edilmesine yardımcı olduğunu belirterek; ailelere büyüme hızında yavaşlama, kemiklerde şekil değişikliği veya kas güçsüzlüğü gibi belirtiler fark etmeleri halinde uzman değerlendirmesini geciktirmemeleri önerisinde bulundu.

Sonuç olarak, Doç. Dr. Murat Doğan dengeli beslenme, yaşa uygun fiziksel aktivite ve gerekli durumlarda hekim kontrolünde D vitamini desteğinin çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için önem taşıdığını; düzenli izlem ve erken müdahalenin uzun vadeli sorunları önleyebileceğini ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ UZMANI DOÇ. DR. MURAT DOĞAN, ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ, KEMİK GELİŞİMİNE ETKİLERİ VE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.