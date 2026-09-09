Çocuklarda tekrarlayan enfeksiyonlar: ne zaman daha dikkatli olunmalı

uzman uyarısı ve genel çerçeve:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, kreş ve okul dönemindeki çocuklarda sık enfeksiyon görülmesinin çoğu zaman bağışıklık sisteminin gelişimiyle ilişkili olduğunu belirtti. Özellikle okul öncesi dönemde yılda 8-10 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesinin tek başına endişe nedeni olmadığına dikkat çekti.

Gebeşoğlu, burada asıl önemli olanın enfeksiyonların sayısından çok hastalığın nasıl seyrettiği olduğunu vurguladı: enfeksiyonlar hafif geçiriliyor, kısa sürede düzeliyor ve çocuk aralarda normal yaşamına dönüyorsa genellikle ciddi bir sorun beklenmediğini ifade etti.

hangi durumlar daha ayrıntılı değerlendirme gerektirir:

Enfeksiyonların sıklaşması, uzun sürmesi veya ağır seyretmesi halinde altta yatan nedenlerin araştırılması gerekir. Gebeşoğlu, özellikle aşağıdaki bulgular varsa daha dikkatli değerlendirme gerektiğini söyledi: yılda 4’ten fazla kulak enfeksiyonu, 2 veya daha fazla zatürre, tekrarlayan ciddi sinüzit, sık hastaneye yatma, kilo alamama veya büyüme geriliği.

Ayrıca sigara dumanı, alerji, astım ve geniz eti gibi durumların da sık tekrarlayan şikayetlere neden olabileceği hatırlatıldı; bu nedenle sürekli tekrarlayan enfeksiyonlarda bunların da araştırılması önem taşıyor.

korunma ve izleme önerileri:

Gebeşoğlu, ailelerin süreci dikkatle takip etmesi ve çocukların belirli aralıklarla doktor kontrolünden geçirilerek büyüme-gelişmelerinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Koruyucu ve destekleyici önlemler arasında dengeli beslenme, yeterli uyku, el temizliği, ortamların havalandırılması, sigara dumanından uzak durma ve aşıların zamanında yapılması sayıldı.

Viral kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanılmaması gerektiğini, ilaçların yalnızca doktor önerisi doğrultusunda verilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, sık hastalanan her çocuğun bağışıklığının zayıf olmadığını ancak tekrarlayan ve ağır seyreden enfeksiyonlarda nedenin mutlaka araştırılması ve düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

UZM. DR. FİLİZ GEBEŞOĞLU