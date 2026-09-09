Rize açıklarına iniş yapan pilotun AB Sayıştayı kabine şefi olduğu doğrulandı

Rize açıklarında denize acil iniş yapan uçakta iki kişi kurtarıldı

Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bugün Batum'dan kalkış yapan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine hızla ulaşarak uçaktaki iki kişiyi kurtardı.

olay yeri ve kurtarma çalışmaları:

Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasında uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer sağ olarak alındı. İlk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

pilotun kimliği ve görev tanımı:

Kurtarılan pilotun, Belçika vatandaşı Vlasselaer Werner olduğu ve aynı zamanda AB Sayıştayı kabine şefi görevini yürüttüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın ardından soruşturma ve teknik incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Olayla ilgili resmi makamların paylaşacağı ek bilgiler bekleniyor.

GÜRCİSTAN'IN BATUM KENTİNDEN KALKARAK MOTOR ARIZASI NEDENİYLE RİZE AÇIKLARINA ACİL İNİŞ YAPAN ÖZEL UÇAĞIN PİLOTU OLAN BELÇİKA UYRUKLU VLASSELAER WERNER'İN AYNI ZAMANDA AVRUPA BİRLİĞİ (AB) SAYIŞTAYI KABİNE ŞEFİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.