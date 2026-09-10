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Çocukların kırtasiyesini seçerken hangi işaretlere bakılmalı

Mahmut Şahin, velilere kırtasiye alımında TSE, CE ve 'BPA free' işaretlerine bakılmasını; ağır metaller, fitalat, azo boyarmaddelerden kaçınılmasını önerdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:55

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çocukların kırtasiyesini seçerken hangi işaretlere bakılmalı

kırtasiye alımında sağlığı önceliklendirin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ihtiyaçları için alışveriş yapacak velilere uyarılarda bulundu. Eylül ayının hem eğitim takviminin başladığı hem de kırtasiye taleplerinin zirveye çıktığı dönem olduğuna dikkat çeken Şahin, bu dönem için açılan geçici işletmelerin ve merdiven altı üretiminin arttığını belirtti. Denetimin güçleştiği böyle bir ortamda velilere daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Hangi işaretlere öncelik verilmeli:

Şahin, alınacak ürünlerde ilk kontrol edilmesi gereken işaretlerin TSE ve CE olduğunu vurguladı. TSE, ürünün ilgili standartlara uygun olduğunu; CE işaretinin ise canlıya ve çevreye zarar vermediğine işaret ettiğini söyledi. Ayrıca plastik ve benzeri ürünlerde BPA free yazısının aranmasını önerdi. Bu etiketler, başlangıçta tüketicilerin en kolay kontrol edebileceği göstergeler olarak öne çıkıyor.

Hangi maddelerden ve ürünlerden kaçınılmalı:

Velilere şu ürün gruplarında özel dikkat çağrısı yapıldı: kalem ve yazı gereçlerinde kurşun, arsenik veya krom gibi ağır toksik metallere rastlanabileceği; silgilerde ise fitalat bulunduğu bildirildi. Çanta ve kıyafetlerde azo boyarmadde içeriğine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Metal ürünlerde ise kanserojen özellik taşıyabilen nikel katkıları olabileceği uyarısı yapıldı.

Şahin, ayrıca suluk ve benzeri plastik kaplarda görülebilen bisfenol-a (BPA) maddesinin nörolojik, hormonel ve psikolojik olumsuz etkileri olabileceğini hatırlattı ve bu nedenle BPA free etiketli ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Uygun işaretlerin olmadığı veya çok ucuz fiyatlı ürünlerin tercih edilmesi halinde hem çocuk sağlığının riske girebileceğini hem de uzun vadede ailelere maddi yük getirebilecek sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı. İlk alımda fiyat farkı olsa bile sağlığın öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Denetim ve tüketici sorumluluğu:

Şahin, üretim ve satışın yaygınlığı nedeniyle kamunun denetim mekanizmasının zorluk yaşadığını belirterek, satışın ve üretimin yasaklanmasının ideal çözüm olduğunu ancak bunun her zaman pratikte uygulanamayacağını söyledi. Bu nedenle velilere düşen görevin önemine dikkat çekti; tüm ürünleri test ettirmek mümkün olmadığından başlangıçta etiket ve görünür işaretlere bakmanın pratik ve etkili bir yöntem olduğunu anlattı.

Sonuç olarak Mahmut Şahin, velilere kırtasiye alışverişinde TSE, CE ve BPA free gibi işaretleri kontrol etmelerini, kalem, silgi, çanta, kıyafet, metal ürün ve suluk gibi ürünlerde belirtilen zararlı maddelerden kaçınmalarını tavsiye etti.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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