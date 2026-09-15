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Çocukların tohumlu çağrısı: Söğüt'te iklim ve çocuk haklarına dikkat çekildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuklar, tohum topları dağıtarak ve İklim Ağacı ile mesaj sandığı oluşturarak iklim değişikliği ve çocuk hakları için ses verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukların tohumlu çağrısı: Söğüt'te iklim ve çocuk haklarına dikkat çekildi

Çocuklar tohum dağıtarak ve mesajlarını paylaşarak iklim farkındalığı oluşturdu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde çocuklar iklim değişikliği ve çevre bilinci konusunda aktif rol aldı. Etkinlik kapsamında, Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin hazırladığı tohum topları katılımcılara dağıtıldı; böylece hem sembolik hem de uygulamalı bir farkındalık çalışması yürütüldü.

Etkinlikte neler yapıldı:

Alan içinde kurulan İklim Ağacı ve İklim ve Çocuk Hakları Mesaj Sandığı ile çocuklar ve vatandaşlar, iklim değişikliği, çevre ve çocuk haklarına ilişkin görüş ve mesajlarını kolayca paylaşabildi. Tohum toplarının dağıtılması çocuklara doğayla doğrudan ilişki kurma imkânı sağlarken, mesaj sandığı katılımcıların düşüncelerini görünür kıldı.

Yetkililerin vurgusu:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğin amacı hakkında şunları söyledi: "Çocuklarımızın iklim değişikliği ve çevre konusunda söz sahibi olmalarını, düşüncelerini ve mesajlarını paylaşmalarını önemsiyoruz. Hazırladıkları tohum toplarıyla geleceğe güzel bir iz bırakırken, İklim Ağacı ve Mesaj Sandığı aracılığıyla da duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına imkan sağladık. Çocuklarımızın sesiyle iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."

Etkinlik, çocukların sesini ve yaratıcılığını ön plana çıkararak iklim değişikliği ve çocuk hakları konularında toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

ÇOCUKLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SESLERİNİ YÜKSELTTİ

ÇOCUKLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SESLERİNİ YÜKSELTTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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