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Çolaklı'da plastik tüfekle dolaşan otel çalışanı lojmanda yakalandı

Manavgat Çolaklı'da elindeki plastik AK-47 tüfekle caddeye çıkan otel çalışanı H.G., jandarmanın görüntü incelemesiyle lojmanda yakalandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çolaklı'da plastik tüfekle dolaşan otel çalışanı lojmanda yakalandı

Çolaklı'da plastik tüfekle dolaşan otel çalışanı lojmanda yakalandı

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ihbar ve inceleme:

İhbarda, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin cadde üzerinde gezdiği bildirildi. İhbarı alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ile JASAT ekipleri olay yerine intikal etti ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda elindeki silahla görülen kişinin bölgede bulunan bir otelde çalışan H.G. olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarında şüphelinin vatandaşlara yaklaşırken ellerini kaldırıp gülmesi dikkat çekti.

lojmanda yakalama ve adli süreç:

Aynı gece şüphelinin kaldığı otelin lojmanına operasyon düzenlendi. Ekipler, H.G.'yi elindeki silahla birlikte yakaladı. Yapılan ilk incelemede söz konusu silahın plastik AK-47 tüfek olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli adli gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesi ve hızlı müdahalesi olayı çözmede belirleyici oldu.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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