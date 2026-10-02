Çöpteki bayrak provokasyonunu düzenleyen kişi gözaltına alındı

olay nasıl ortaya çıktı:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medyada ve yerel basında yayımlanan görüntüler, bazı Türk bayraklarının çöpe atıldığını gösterdi. Video ve paylaşımların yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

soruşturmanın bulguları:

Yapılan araştırmada görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişi ile görüntüleri paylaşan kişinin aynı şahıs olduğunu belirledi. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyette işlemleri yapıldı.

adli işlem ve kayıtlar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Y.T.'nin daha önce kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Olayın sosyal medyada geniş yer bulması, yetkililerin hızlı müdahalesi ve görüntülerin kaynağının kısa sürede tespit edilmesiyle soruşturmanın hızlandığı belirtildi. Dosya, adli makamların değerlendirmesine sunulmak üzere gönderildi.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE TÜRK BAYRAKLARINI ÇÖPE ATAN, ARDINDAN ÇÖPTEN ÇIKARARAK "VATAN HAİNLERİ BAYRAK ATMIŞLAR" DİYEREK GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN KİŞİNİN AYNI ŞAHIS OLDUĞU BELİRLENDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.