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Corendon Alanyaspor, Joo Pereira yönetiminde Trabzonspor sınavı için çalışmalara başladı

Corendon Alanyaspor, Joo Pereira yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı; idman ısınma, pas, şut ve dar alanda oyunla tamamlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Corendon Alanyaspor, Joo Pereira yönetiminde Trabzonspor sınavı için çalışmalara başladı

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için çalışmalara start verdi. Turuncu-yeşilli ekip, maç hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde sürdürüyor.

İdman programı:

Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümü pas ve şut idmanlarına ayrılırken, oyuncuların tempo ve teknik becerileri üzerinde duruldu.

Seans, dar alanda oynanan oyunlarla sona erdi; bu bölümde takımın pres ve kısa pas organizasyonları test edildi.

Sıradaki adımlar:

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerdeki ek antrenmanlarla sürdürecek. Teknik ekip, maç öncesi fiziksel hazırlıkların yanı sıra taktik çalışmalara da ağırlık verecek.

Kulüp, taraftarlara sahada daha iyi bir performans sunmak için hazırlık programını aksatmadan devam ettireceğini açıkladı.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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