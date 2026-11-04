Sivaslı şampiyonlara coşkulu karşılama

karşılama töreni:

Sivaslı sporcular Mustafa Eliş ve Yüksel Sarıçiçek, uluslararası başarılarının ardından kent girişinde coşkuyla karşılandı. Bölge Trafik Müdürlüğü önünde düzenlenen törende sporculara çiçek takdim edildi, halaylar çekildi ve alkışlarla tebrik edildi.

Mustafa Eliş, Arnavutluk’ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 65 kiloda koparmada 126 kilo, silkmede 156 kilo ve toplamda 282 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı. Güreşte dünya ikinciliği elde eden Yüksel Sarıçiçek de Sivas'taki karşılama töreninde büyük ilgi gördü.

törene katılanlar ve atmosfer:

Törene Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, şube müdürleri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı. Kent girişindeki karşılama, kısa bir programla gerçekleşti; yerel yetkililer ve spor camiası başarıları için sporcuları kutladı.

sporcuların ve yetkililerin açıklamaları:

Şahin Ertem basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Yüksel son şampiyonada ülkemize tek madalya kazandıran sporcumuz. Yüksel Sarıçiçek, dünya ikincisi sporcumuz, Sivaslı sporcumuz. Bizim sporcu eğitim merkezinde yetişen bir sporcumuz, aslen Zara’lı. Sol tarafımda da Mustafa var. Mustafa Eliş de U23’te halterde Avrupa şampiyonu oldu. Son yıllarda valimizin, AK Parti grup başkanımızın, milletvekillerimizin sizlerin desteğiyle hem tesisleşmede, hem de başarıda son derece ivme yükselttik. Sporcularımıza İstiklal Marşımızı okuttukları için minnettarız. Yüksel’e ve Mustafa’ya da bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Yüksel Sarıçiçek duygularını şöyle paylaştı: "Bu güzel karşılamadan dolayı herkese çok teşekkür ederim. Büyükler Dünya Şampiyonası’na ilk defa katıldım. İkincilik nasip oldu. İnşallah ilerleyen yıllarda federasyon başkanımız Taha Akgül, bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya gibi ben de inşallah altın madalyayla döneceğime inanıyorum".

Mustafa Eliş ise başarısını değerlendirirken: "2025’te Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmuştum. Şimdi 2026 yılında da aynı şekilde ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, Avrupa şampiyonu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Federasyon başkanımıza, cumhurbaşkanımıza, bakanımıza her şey için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK’TA DÜZENLENEN GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA 3 ALTIN MADALYA KAZANAN MİLLİ HALTERCİ MUSTAFA ELİŞ İLE GÜREŞTE DÜNYA İKİNCİSİ OLAN YÜKSEL SARIÇİÇEK, SİVAS’A GELDİ.