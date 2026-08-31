Dolar 48,2591 +0,06%
Euro 56,0241 +0,28%
Bist 14.524,88 -0,80%
Altın Gram 6.979,71 -0,69%
EUR/USD 1,1605 +0,15%
Brent Petrol 89,03 +3,38%
--°

Corendon Amsterdam-Zuid'te travel boutique ile yüz yüze kişiselleştirilmiş tatilleri başlattı

Corendon, Amsterdam-Zuid'te Cornelis Schuytstraat'taki Travel Boutique'i açtı; dijital rezervasyonu yüz yüze kişisel seyahat danışmanlığıyla tamamlıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Corendon Amsterdam-Zuid'te travel boutique ile yüz yüze kişiselleştirilmiş tatilleri başlattı

Corendon Amsterdam-Zuid'te ilk travel boutique'ini açtı

Corendon, Amsterdam-Zuid'deki Cornelis Schuytstraat adresinde ilk Corendon Travel Boutique'inin açılışını gerçekleştirdi. Yeni mekan, seyahatseverlerle yüz yüze temas kurarak dijital kanallarla başlayan rezervasyon deneyimini tamamlamayı hedefliyor.

Konseptin hedefleri:

Firma, kişiye özel seyahat danışmanlığı sunmayı ön plana çıkaran bu yeni konseptle ziyaretçilere farklı tatil seçeneklerini keşfetme fırsatı verecek. Corendon, dijital rezervasyonun sağladığı hız ve kolaylığı, yüz yüze yapılan detaylı görüşmelerle birleştirerek misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini daha yakından anlamayı amaçlıyor.

Günay Uslu, yeni konseptle ilgili olarak şunları söyledi: "Online olarak tatil rezervasyonu yapmak hızlı ve kolay. Ancak seyahat aynı zamanda merakla, hayal gücüyle ve güzel bir sohbetle başlıyor. Travel Boutique ile bu iki dünyayı bir araya getiriyoruz. Bu konsept, sunduğumuz seçeneklerin çeşitliliğini daha iyi anlatmamıza ve seyahatseverlerin beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlememize imkân sağlıyor. Bu hem misafirlerimiz hem de bizim için son derece değerli. Yeni bir adımımızı bu kadar çok kişiyle birlikte kutlamak da açılışı bizim için daha özel hale getirdi."

Butiğin yönetimi ve kişiselleştirilmiş danışmanlık:

Butiğin yönetimini yayıcı ve sunucu Yeşim Candan üstleniyor. Daha önce Corendon bünyesinde görev almış olan Candan, Travel Boutique'i uzun yıllardır içinde bulunduğu sektörün farklı bir yansıtımı olarak tanımlıyor ve burada müşterilere yalnızca rezervasyon değil, onların beklentilerine uygun tatili bulma konusunda destek vereceklerini belirtiyor.

Yeşim Candan, "Bazen en güzel seyahat, insanın kendi başına aramayı hiç düşünmeyeceği bir seyahat olabiliyor. Burada amacım insanlara yalnızca rezervasyon konusunda yardımcı olmak değil, kendileri için gerçekten doğru tatili bulmalarına destek olmak. Onları dikkatle dinleyerek, doğru soruları sorarak ve beklentilerini anlayarak kendilerine uygun alternatifler sunmak istiyoruz. Bunu böylesine özel bir lokasyonda yapabilecek olmak benim için ayrıca heyecan verici" dedi.

CORENDON, AMSTERDAM’IN PRESTİJLİ BÖLGELERİNDEN ZUİD’DE İLK CORENDON TRAVEL BOUTİQUE’İNİ HİZMETE...

CORENDON, AMSTERDAM’IN PRESTİJLİ BÖLGELERİNDEN ZUİD’DE İLK CORENDON TRAVEL BOUTİQUE’İNİ HİZMETE AÇTI. YENİ KONSEPT; TATİL İLHAMINI, KİŞİYE ÖZEL SEYAHAT DANIŞMANLIĞINI VE CORENDON’UN GENİŞ TATİL SEÇENEKLERİNİ TEK BİR NOKTADA BULUŞTURUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa ovasında altın sarı hasat: bağlardan dünya sofralarına
images

Malatya kayısısının markalaşması için yeni adımlar atılıyor
images

Son çağrı: Zonguldak defterdarı uyardı, düşük faizli taksitlendirme için 31 ağus...
images

üç yılda sofraya gelen lezzet: Tekirdağ soğanının öne çıkan özellikleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncir hasadından valilik ziyaretine: İbrahim Yumaklı Aydın'da

Bilecik Halk Enstitüsü'nde kitap kafe açıldı; Ahmet Ümit okurlarla buluştu

Karagümrük-Kayserispor randevusu Ozan Ergün yönetiminde

Kütahyalı karateciler Basel'de iki madalya ile döndü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı