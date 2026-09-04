Çorum FK eyüpspor sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Çorum FK hazırlıklarına devam ediyor

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Eyüpspor maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanlar, takımın maç hazırlıklarında taktik ve kondisyonu aynı anda öne çıkardığını gösterdi.

Antrenmanın içeriği:

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda teknik ekibin programı doğrultusunda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Oyuncuların maç organizasyonları, pozisyon alma ve hücum-dsavunma dengesi üzerine odaklanıldı. Çalışmanın sonunda ekip, günü iki kaleli geniş alan oyunu ile tamamladı; bu bölümde top kontrolü, hızlı hücum ve savunma yerleşimleri test edildi.

Günün notları ve program:

Takımın antrenmanı basit ve yoğun bir plan dahilinde ilerledi; uygulanan egzersizler maç temposuna yakın koşullarda tasarlandı. Kulüp tarafından paylaşılan bilgilere göre kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği yeni bir antrenman seansıyla devam edecek. Teknik ekip, maç öncesi dinamikleri pekiştirmeye ve kadro uyumunu sonuca dönüştürmeye odaklanıyor.

Çorum FK, sahaya çıktığı çalışmalarla hem fiziksel hem de taktiksel hazırlığı artırmayı hedefliyor ve takımın maç günü performansına bu antrenmanların olumlu şekilde yansıtılması bekleniyor.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI EYÜPSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.