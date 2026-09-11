Çorum FK hazırlıklarını tamamladı, hedef Samsun'dan puanla dönmek

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik heyet gözetiminde sürdürülen idmanlar, maç taktiği ve duran top çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

Antrenman detayları:

Çalışma, dinamik ısınma ve reaksiyon egzersizleriyle başladı. Ardından ekip, saha içinde yoğun tempolu 5’e 2 rondo çalışmaları ile topa sahip olma ve pres düzeni üzerinde durdu. Teknik ekip, taktiksel saha çalışmalarıyla pozisyon alma ve geçiş organizasyonlarını uyguladı; antrenmanın son bölümünde ise duran top organizasyonları üzerinde pratik yapıldı.

Saha ve yolculuk hazırlığı:

Karşılaşma öncesindeki saha hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, planlanan program doğrultusunda bugün Samsun'a hareket edecek. Takımda yapılan çalışmalar, maç günü performansını artırmaya ve rakip karşısında organizasyonu sağlam tutmaya odaklandı.

Teknik heyetin yönlendirmesiyle uygulanan bu son idmanlar, Çorum FK'nın maç taktiğini pekiştirmeyi ve takım disiplinini sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.