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Çorum FK'den Sinan Osmanoğlu'na veda: sözleşme karşılıklı feshedildi

Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedip, katkıları için teşekkür etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK'den Sinan Osmanoğlu'na veda: sözleşme karşılıklı feshedildi

Çorum FK ayrılığı resmileştirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Kulübün açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Sinan Osmanoğlu ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz

Ayrılığın anlamı ve olası etkileri:

Kulübün ifadeleri, ayrılığın iki tarafın rızasıyla gerçekleştiğini ve oyuncunun takım içindeki rolünün takdir edildiğini gösteriyor. Açıklamada transfer ya da sonraki takım gibi ayrıntılar paylaşılmadı; bu nedenle oyuncunun sonraki adımı resmi duyuruya kadar belirsizliğini koruyor.

Sinan Osmanoğlu'na yapılan teşekkür ve veda, kulübün sezon içindeki kadro yapılanması ve oyuncularla kurduğu iletişim dilini yansıtıyor. Kulüp, açıklamada oyuncunun elde edilen şampiyonluktaki katkısını özellikle vurgulayarak iyi dileklerde bulundu.

ÇORUM FK, TECRÜBELİ OYUNCU SİNAN OSMANOĞLU İLE YOLLARINI AYIRDI.

ÇORUM FK, TECRÜBELİ OYUNCU SİNAN OSMANOĞLU İLE YOLLARINI AYIRDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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