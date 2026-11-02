Çorum mutfağını UNESCO ağına taşıma hedefinde yerel seferberlik

Gastro Çorum çalışmaları değerlendirme toplantısı:

Çorum'da Gastro Çorum projesi kapsamında UNESCO ağına dahil olma hedefi için yürütülen çalışmalar bir toplantıda ele alındı. Toplantıda, kentin mutfak mirasını koruma, yerel üretimi destekleme ve ulusal ile uluslararası tanınırlığı artırma amaçları çerçevesinde yürütülen faaliyetler paylaşıldı.

Sunumlarda, yürütülen tescil çalışmaları sonucunda şehrin coğrafi işaretli ürün sayısının 36'ya ulaştığı vurgulandı. Hitit ekmek kültüründen yöresel tariflere kadar uzanan zenginliğin, daha geniş platformlarda tanıtılması için hazırlanan adımlar masaya yatırıldı.

Programa Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOP Başkanı Recep Gür, TSO Başkan Vekili Ömer Altıkardeş, Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ve basın mensupları katıldı.

Vali Ali Çalgan'ın değerlendirmesi:

Vali Çalgan, projenin şehir tanıtımına ve ekonomiye katkısına dikkat çekerek, doğru stratejiyle uzun vadede somut faydalar elde edileceğini belirtti. Çalgan, şehrin doğal ve kültürel değerleriyle övünüleceğini fakat bunun gastronomide kalıcı başarıya dönüşmesinin önemine vurgu yaptı: "Şehrimizin tanıtımı olacak ve ekonomisine de bir canlılık gelecek". Doğru noktalar ve hamlelerle daha iyi noktalara gelme hedefinin süreceği ifade edildi.

Başkan ve üniversitenin rolü:

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un tarım, sanayi, tarih ve kültür alanlarındaki güçlü konumunu hatırlatarak gastronomide de benzer bir görünürlük hedeflediklerini aktardı. Aşgın, ilin tarımsal üretimde ve bazı ürünlerde rekolte açısından ülke içinde önemli yerde olduğunu; ticaret ve ihracata katkı sağlayan bir kent profili bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 2025 yılı sonu itibarıyla anılan ihracat rakamına işaret ederek kent ekonomisinin dinamizmine değindi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversitenin projeye tam destek verdiğini söyleyerek, Hitit medeniyetinden günümüze taşınan kültürel birikimin şehir gastronomisini güçlendirecek unsur olduğunu belirtti. Rektör, üniversitenin akademik katkısıyla projenin ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilebileceğini ifade etti.

Toplantıda öne çıkan tema, kentteki kamu kurumları, sivil toplum ve akademinin ortak hareketiyle bir seferberlik ruhu oluşturulması oldu. Katılımcılar, yürütülen tescil, tanıtım ve etkinlik programlarının koordinasyonuyla UNESCO ağında yer alma hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirtti. Çorum'un gastronomi mirası için atılan adımların hem yerel üretimi desteklemesi hem de ekonomik canlılık yaratması bekleniyor.

PROGRAMDA TESCİLLİ YEMEKLER YER ALDI