Çorum'da gençlerin nizami asker yürüyüşü ilgi gördü

Çorum'da gece sokaklarında nizami yürüyüş

Çorum'da üç lise öğrencisi sokakta yan yana dizilerek, marş söyleyip nizami adımlarla yürüdü. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği anlar sosyal medyada paylaşılarak geniş ilgi gördü.

Yürüyüşü yapan öğrenciler Eyüp Hasan Yapıcı, Ahmet Süt ve Deniz Tekin olarak belirtildi. Görüntüler, gençlerin çocukluklarından beri asker olmayı hayal ettiklerini ve bu heveslerini sokakta, eğlenerek gösterdiklerini ortaya koydu.

Görüntülerin yayılması ve tepki:

Sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede izlenme ve beğeni topladı. Kaydedilen sahneler, çevredeki vatandaşlar tarafından çekilip paylaşıldı; paylaşımdan haberleri olmadığını söyleyen gençler, gelen tepkiler için teşekkür etti.

Gençlerin motivasyonu ve sözleri:

Eyüp Hasan Yapıcı o anları şöyle anlattı: "Arkadaşlarımla beraber sokakta geziyorduk. Asker olmaya da hevesimiz var. O nedenle de 'beraber asker yürüyüşü yapalım' dedik. Sonra da farkında olmadan ablamızın bir tanesi bizi video kaydına almış internet üzerinden paylaşmış. Bizim de haberimiz yoktu, sonradan öğrendik, teşekkür ediyoruz".

Ahmet Süt ise yürüyüşü ilham aldıkları okul uygulamalarına bağlayarak, "Bu yürüyüşü okulda 9. sınıf öğrencileri yaparken görüyorduk. Biz de onlardan ilham alarak böyle bir şey yaptık. Hocalar bizi üst sınıf olduğumuz için yürüyüşe seçmedi. Biz de daha iyisini yapabiliriz diye denemek istedik. Uzun bir süre yaptık. Bir tane ablamız bizi telefon kamerasıyla çekmiş. Biz de tanımış olduk. Hem asker sevgimizi göstermiş olduk hem de eğlendik. Küçüklüğümüzden beri zaten hayalimiz asker olmaktı" dedi.

EYÜP HASAN YAPICI (SAĞDA), AHMET SÜT (ORTADA) VE DENİZ TEKİN (SOLDA) GECE VAKTİ SOKAKTA ASKER YÜRÜYÜŞÜ YAPTI