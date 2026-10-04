Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

Çorum’da sabah 10.15’te başlayan KPSS ön lisans oturumunda binlerce aday, 120 soruyu yanıtlamak için 130 dakika sınav salonlarında ter döktü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

sınavın akışı:

Çorum’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 10.15’te başladı. Adaylar sınav salonlarına alınmadan önce görevliler tarafından arandı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Sınavda toplam 120 soru yer aldı ve katılımcılar bu soruları yanıtlamak için 130 dakika süreyle ter döktü.

Sınav süresince görevliler salon düzenini sağladı, kurallara uymayan adaylar ilgili prosedürlere göre işlem gördü. Oturumun başlamasıyla birlikte adaylar sınav kitapçıklarına odaklandı ve sürenin sonuna doğru çok sayıda aday salondan ayrılmaya başladı.

adayların ve ailelerin bekleyişi:

Sınav öncesinde ve sonrasında sınav merkezlerinin önünde yoğun bir kalabalık oluştu. Binlerce aday sınav merkezlerine zamanında ulaşmak için erkenden geldi, görevlilerce arandıktan sonra içeri alındı. Aileleri ise merkezlerin önünde sınavın bitmesini heyecanla bekledi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar salonlardan çıkarken, çoğu kısa değerlendirmeler yaptı; bazıları sınavın zorluğuna, bazıları ise zaman yönetimine dikkat çekti. Yetkililer değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinin prosedüre uygun şekilde ilerleyeceğini bildirdi.

ÇORUM&#039;D KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI&#039;NIN ÖN LİSANS OTURUMUNA GİREN BİNLERCE ADAY 130 DAKİKA BOYUNCA...

ÇORUM'D KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NIN ÖN LİSANS OTURUMUNA GİREN BİNLERCE ADAY 130 DAKİKA BOYUNCA TER DÖKTÜ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu
images

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar
images

Okul bahçesindeki can dostlar için öğrencilerden örnek sağlık eli
images

Uludere'de kadınlara yönelik afet hazırlığı: tatbikatla bilinçlendirme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Besni'de konteyner markette kasayı boşalttı, içeceğini içip çıktı

Samsun'da narkotik operasyonlarında iki şüpheli cezaevine gönderildi

İl emniyet müdürü Karaduman Söke ve Kuşadası'nda sahayı yerinde değerlendirdi

Saimbeyli'de öğleden sonra 4,8 büyüklüğünde deprem

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip