Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

sınavın akışı:

Çorum’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 10.15’te başladı. Adaylar sınav salonlarına alınmadan önce görevliler tarafından arandı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Sınavda toplam 120 soru yer aldı ve katılımcılar bu soruları yanıtlamak için 130 dakika süreyle ter döktü.

Sınav süresince görevliler salon düzenini sağladı, kurallara uymayan adaylar ilgili prosedürlere göre işlem gördü. Oturumun başlamasıyla birlikte adaylar sınav kitapçıklarına odaklandı ve sürenin sonuna doğru çok sayıda aday salondan ayrılmaya başladı.

adayların ve ailelerin bekleyişi:

Sınav öncesinde ve sonrasında sınav merkezlerinin önünde yoğun bir kalabalık oluştu. Binlerce aday sınav merkezlerine zamanında ulaşmak için erkenden geldi, görevlilerce arandıktan sonra içeri alındı. Aileleri ise merkezlerin önünde sınavın bitmesini heyecanla bekledi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar salonlardan çıkarken, çoğu kısa değerlendirmeler yaptı; bazıları sınavın zorluğuna, bazıları ise zaman yönetimine dikkat çekti. Yetkililer değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinin prosedüre uygun şekilde ilerleyeceğini bildirdi.

ÇORUM'D KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NIN ÖN LİSANS OTURUMUNA GİREN BİNLERCE ADAY 130 DAKİKA BOYUNCA TER DÖKTÜ.