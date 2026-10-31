Çorum'un kararlı geri dönüşü: kazım karabekir'de 3-1'lik zafer

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynandı ve maçın kaderini Jesus Ramirez'in iki golü ile penaltıdan attığı vuruş belirledi.

Maç boyunca dikkat çeken unsurlar arasında kaleci hatası ile gelen gol, VAR müdahalesi sonucu verilen penaltı ve hızlı tempoda gelişen gol pozisyonları yer aldı.

maçtan dakikalar:

20. dakikada Çorum FK adına Çağlar Söyüncü takımını öne geçirdi ve skor 0-1 oldu.

71. dakikada Erzurumspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pasında topla buluşan Jesus Ramirez, düzgün bir vuruşla skoru 0-2'ye taşıdı.

74. dakikada Gyrano Kerk'in pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ibrahim Diabate, yerden sert bir vuruşla Erzurumspor adına skoru 1-2'ye getirdi.

77. dakikada ceza sahası içinde Orhan Ovacıklı'nın topa elle müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi ve hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

79. dakikada penaltıda topun başına geçen Jesus Ramirez meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın final skorunu ilan etti: 1-3.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 78), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Yakup Kırtay (Mustafa Fettahoğlu dk. 68), Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu (Gyrano Kerk dk. 59), Martin Rodriguez (Sefa Akgün dk. 78), Miguel Cardoso (Ibrahim Diabate dk. 68), Eren Tozlu. Teknik direktör: Serkan Özbalta.

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı (Markus Karlsbakk dk. 87), Çağlar Söyüncü, Hrjove Smolcic, Sebastian Borza, Cengiz Ünder, Ylber Ramadani, Mohamed Diomende (Ahmed Ildız dk. 83), Alexsandros Kyziridis (Gökhan Gürpüz dk. 87), Jesus Ramirez (Youssoufa Moukoko dk. 83), Ermin Mahmic (Alexandre Penetra dk. 75). Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Yedekler: Erzurumspor FK — Matija Orbanic, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Ömer Arda Kara. Çorum FK — Erhan Erentürk, Berat Özdemir, Serdar Saatçi, Mame Thiam, Arda Şengül.

Goller: Çağlar Söyüncü (dk. 20), Jesus Ramirez (dk. 71, dk. 79 pen.) — Çorum FK; Ibrahim Diabate (dk. 74) — Erzurumspor FK.

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK); Gökhan Sazdağı (Çorum FK).

Çorum FK'nin galibiyetinde Ramirez'in kritik anlardaki soğukkanlılığı ve savunmadaki organizasyonun etkisi belirgindi. Erzurumspor ise kaleci kaynaklı hatanın yanı sıra penaltıyla gelen gol sonrası toparlanmakta zorlandı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ÇORUM FK’YA 3-1 MAĞLUP OLDU.