csо'nun iki asırlık yolculuğu carnegie hall'da taçlanacak

cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası 200’üncü yılında dünya sahnesinde:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 200’üncü yıl sezonundaki uluslararası programını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, orkestranın 1826 yılından bu yana Türkiye’nin müzik hafızasına katkı sunduğunu vurgulayarak CSO’nun iki asırlık sanat birikimini dünyaya taşımaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada orkestranın programının Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsadığı; bu yolculuğun 21 Eylül 2027’de dünyanın saygın salonlarından New York Carnegie Hall’daki konserle taçlanacağı ifade edildi. Bakan Ersoy, ayrıca şef Cemi’i Can Deliorman ve orkestradaki tüm sanatçılara başarı dileklerini iletti.

turne programı ve repertuvar:

Uluslararası takvimin ilk durağı Bükreş olacak. CSO, sezonun açılış konserini 3 Kasım 2026 tarihinde Bükreş Ulusal Opera Binası’nda verecek; konser Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenecek ve şef Bujor Hoinic tarafından yönetilecek. Bükreş programında Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”, Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu ve Bujor Hoinic’in “Angora” adlı senfonik şiiri yer alıyor.

Avrupa turnesi Mart 2027’de devam edecek. Şef Cemi’i Can Deliorman ile orkestranın 29 Mart'ta Prag’ın Rudolfinum’un Dvok Salonunda, 31 Mart'ta ise Viyana Konzerthaus’ta

solist olarak yer alacak isim dünyaca tanınan viyolonsel ustası Mischa Maisky olacak. Avrupa konser programı, Ferit Tüzün’ün “Nasreddin Hoca Süiti”, Antonn Dvok’ın Viyolonsel Konçertosu ve Dmitri Şostakoviç’in 10. Senfonisi gibi eserleri içeriyor. Prag konserinin Rudolfinum’un Dvok Salonu’nda gerçekleşecek olması, Dvok eserine ayrı bir vurgu kazandırıyor.

Turne öncesi, CSO aynı programı 26 Mart'ta Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak; böylece yerli dinleyiciler de orkestranın Avrupa repertuvarını konser salonunda izleme fırsatı bulacak.

200’üncü yılın zirvesi:

CSO’nun uluslararası programı, sezonun en önemli duraklarından biri olarak öne çıkan Carnegie Hall konseriyle sona erecek. 21 Eylül 2027 tarihli bu konseri Cemi’i Can Deliorman yönetecek; konser programına ilişkin ayrıntılar ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

Orkestra, Bükreş’ten Prag ve Viyana’ya, oradan New York’a uzanan programıyla iki asırlık mirasını uluslararası dinleyicilere anlatmayı hedefliyor. Bu sezon ayrıca CSO sahnesinde dünyanın önde gelen şef ve solistleri Ankara’da ağırlanacak; sezon programı, dünya çapında seçkin salonlarda karşılaşılabilecek düzeyde bir repertuvar ve sanatçı kadrosu sunacak.

Sanatseverler, CSO’nun evrensel repertuvarı ve konuk yıldızların yorumları aracılığıyla hem yerel hem de uluslararası müzik geleneğinin kesiştiği bir dönemi izleme fırsatı bulacaklar. Bakan Ersoy’un vurguladığı gibi, CSO’nun köklerinden aldığı ilhamı çağdaş yorumlarla buluşturarak 200’üncü yılını kutlaması hedefleniyor.

CSO’nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall’da taçlanacak