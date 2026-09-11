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Kültürel miras ve öğrenci yapımı filmler Antakya'da finale kaldı

Karabük Üniversitesi katkılı Gıygaşuk: Safranbolu’nun Köyleri ile öğrencilerin Gün Hep Gece adlı belgeselleri 14. Antakya Uluslararası Film Festivali’nde finalist oldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürel miras ve öğrenci yapımı filmler Antakya'da finale kaldı

Antakya'da iki KBÜ yapımı finale kaldı:

Karabük Üniversitesi desteğiyle hazırlanan iki belgesel, 14. Antakya Uluslararası Film Festivali’nde farklı kategorilerde finalist olarak yarışacak. Üniversitenin katkılarıyla hayata geçirilen yapımlar, hem kültürel mirası kayıt altına alma çabalarını hem de öğrencilerin uygulamalı üretim süreçlerini görünür kıldı.

Gıygaşuk: proje, kapsam ve yapım:

Gıygaşuk: Safranbolu’nun Köyleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES desteğiyle yürütülen "Safranbolu’nun Köyleri Kayıt Altına Alınarak Geleceğe Taşınıyor" projesi kapsamında hazırlandı. Film, Safranbolu’nun 60 köyünü kültürel, tarihi, coğrafi ve mimari açıdan ele alıyor ve bölgenin kültürel mirasına dair görsel bir arşiv oluşturmayı amaçlıyor.

Yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk’un gönüllü olarak üstlendiği projede yapımcılık görevini Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Şehirli yürüttü. Saha çalışmalarına Karabük Üniversitesi öğrencileri katılırken, görüntü yönetmenliği ve kurgu çalışmalarını öğrenci Mustafa Kağan İslamoğlu gerçekleştirdi.

Gün Hep Gece: öğrenci emeği ve temas:

Festivalde finalist olan ikinci yapım, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan Gün Hep Gece adlı kısa kurmaca/ belgesel türündeki eser. Öğrenciler Melisa Yıldız, Sümeyye Erdoğan, Yağmur Kaya, Senanur Gündüz, Berat Aktoğ ve Kenan Kuliev tarafından oluşturulan yapım, Zonguldak’ta yaşayan maden işçilerinin zorlu yaşam koşullarını odağına alıyor ve toplumsal bir gözlem sunuyor.

Her iki filmin farklı kategorilerde aynı festivalde finalist olması, Karabük Üniversitesi’nin uygulamalı eğitimle öğrencilerini üretime dahil etme yaklaşımını ve kültürel miras ile toplumsal sorunlara yönelik üretimlerinin görünürlük kazanmasını sağlıyor. Bu başarı, hem yerel odaklı belgesel çalışmalara hem de öğrenci üretimine verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) KATKILARIYLA HAZIRLANAN &quot;GIYGAŞUK: SAFRANBOLU&#039;NUN KÖYLERİ&quot; İLE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) KATKILARIYLA HAZIRLANAN "GIYGAŞUK: SAFRANBOLU'NUN KÖYLERİ" İLE ÖĞRENCİLERİN ÇEKTİĞİ "GÜN HEP GECE" ADLI BELGESELLER, 14. ANTAKYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE FİNALİST OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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