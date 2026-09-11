Üsküp'te GİF Müzik ilk kez uluslararası sahnesine çıkıyor

Üsküp programı ve kapsamı:

TÜRGEV tarafından Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında yürütülen GİF MUSIC projesi, 18-27 Eylül tarihleri arasında ilk kez yurt dışına taşınıyor. Proje kapsamında Türkiye ve Kuzey Makedonyadan toplam 41 genç müzisyen, International Balkan University ortaklığında Üsküp'te bir araya gelecek. On gün sürecek programın merkezinde, Türk ve Balkan müzik geleneklerinin ortak melodik ve ritmik izlerini keşfetmek ve bu keşiflerden yeni bir repertuvar üretmek var.

Çalışma başlıkları ve üretim süreci:

Program üç ana atölye etrafında kurgulandı: Türk Müziği Atölyesi, Balkan Müziği Atölyesi ve Sentez Atölyesi. Katılımcılar önce iki geleneğin özgün unsurlarını tanıyacak, ardından Sentez Atölyesi'nde ortak izleri arayarak doğaçlama, beste ve düzenleme çalışmaları yapacaklar. Küçük gruplar halinde yürütülecek çalışmalar gençlerin birbirinden öğrenmesini ve gerçek zamanlı üretim deneyimi edinmesini sağlayacak.

Üretim sürecinin önemli bir parçası da yaratıcı uygulamalar: gençler geri dönüştürülebilir malzemelerle yeni sesler üretmeyi deneyimleyecek ve müziğin duygu ile ilişkisini pratikleştirecek. Projenin sonunda ortaya çıkan parçalar, birlikte oluşturulacak bir performans grubunun repertuvarı olarak şekillenecek.

GİF'in geçmişi ve hedefleri:

Güzel İşler Fabrikası (GİF), TÜRGEV tarafından 2017'de kuruldu ve dokuz yıllık süreçte gençleri eğitim, sanat ve üretim etrafında buluşturan bir yapıya dönüştü. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, GİF MUSIC projesini vakfın 30 yıllık tecrübesini uluslararası alana taşıyan bir adım olarak tanımlıyor. Akıncı Yılmaz, projenin gençlerin medeniyet mirasını tanımasına ve bu mirastan beslenerek yeni eserler üretmesine imkan tanıyacağını vurguladı.

On günlük çalışmanın finali, gençlerin birlikte ürettikleri repertuvarın Üsküp'te ilk kez seslendirileceği bir konserle taçlanacak. Konser, 'TRACES: WHERE SOUNDS MEET/ İzler: Seslerin Buluştuğu Yer' konseptiyle kurgulanmış olup, Türk ve Balkan müziklerindeki ortak izlerin çağdaş yorumlara dönüştüğü bir sahne sunacak. Bu konser, GİF Müzik'in yurt dışındaki ilk sahne deneyimi olarak projenin sembolik bir eşik atlamasını temsil ediyor.

Not: Projenin çıktıları, gençlerin karşılaşmaları, birbirlerinden öğrendikleri ve birlikte kurdukları ortak üretimin bir ürünü olarak hem yerel dinleyicilerle hem de uluslararası izleyicilerle paylaşılacak.

TÜRGEV'İN GİF MÜZİK'İ ÜSKÜP'TE İLK KEZ ULUSLARARASI SAHNEYE ÇIKACAK