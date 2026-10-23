Dörtyol'da kaza: araçtan çıkarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve ilk müdahale:
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, mahalleden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.
ekiplerin kurtarma çalışması:
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlardaki yaralıları titizlikle araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
güvenlik önlemleri ve tedavi:
Kaza yerinde trafik güvenliği için gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.
DÖRTYOL’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
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