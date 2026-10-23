Dolar 49,7308 +0,02%
Euro 55,7738 +0,04%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.451,01 -0,63%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 114,18 +0,89%
--°

Dörtyol'da kaza: araçtan çıkarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı

Dörtyol'un Numune Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaralıları araçlardan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtyol'da kaza: araçtan çıkarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve ilk müdahale:

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, mahalleden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.

ekiplerin kurtarma çalışması:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlardaki yaralıları titizlikle araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

güvenlik önlemleri ve tedavi:

Kaza yerinde trafik güvenliği için gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.

DÖRTYOL’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

DÖRTYOL’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yayladağı'nda kayalıklardan düşen balıkçı itfaiye ve sahil güvenlik tarafından k...
images

Kırıkhan Kamışlar'da metruk binada yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol al...
images

Soğuk zinciri bozulmuş etleri çöpten alıp satmaya çalışırken yakalandılar
images

Diyarbakır'da bir ay süren operasyon: uyuşturucu, silah ve 67 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan’da İyilik Var tanıtımı: sivil dayanışma ağları genişliyor

Payas'ta yeni jandarma hizmet binasında tamamlanma heyecanı

Hakkari'ye 56 hekimle sağlık hizmeti takviyesi

Erzincan'da nesiller seramik atölyesinde buluştu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi