Yaşar Üniversitesi'nden dokuz akademisyen uluslararası etki listesine girdi

stanford listesi ve ölçütler:

ABD’deki Stanford Üniversitesi öncülüğünde Dr. John Ioannidis liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan “Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları” listesi Ekim 2026'da açıklandı. Çalışmada, Scopus veritabanındaki yayın ve atıf verileri başta olmak üzere araştırmacıların bilimsel etkileri ölçülerek, dünyada yüzde 2’lik dilime giren isimler belirlendi. Türkiye’den listede yer alan kişi sayısı 1776 olarak kaydedildi.

yaşar üniversitesi temsilcileri ve önemi:

Bu yıl Yaşar Üniversitesi'nden toplam 9 akademisyen listede yer aldı. Üniversitenin ilk defa listede yer alan ve geçmiş başarılara dayanan artan görünürlüğü, kurumsal araştırma kapasitesinin ve bireysel araştırmacı performansının uluslararası ölçekte tanındığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Listede yer alan isimler şunlardır: Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu (Lojistik Yönetimi, Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Arif Hepbaşlı (Makine Mühendisliği), Prof. Dr. Duygu Türker Özmen (İşletme), Prof. Dr. İsmail Türkan (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı), Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren (Endüstri Mühendisliği), Dr. Sina Abbasi (Lojistik Yönetimi Araştırmacısı), Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova (Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı), rahmetle andığımız Prof. Dr. Fatih Taşgetiren ve Prof. Dr. Meltem Gürel (Mimarlık Fakültesi Dekanı).

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Yaşar Üniversitesi olarak geçen sene 8 akademisyenimizle bu listede yer almıştık, bu sene 9 akademisyenle yer alıyoruz. Çok mutluyuz. Özellikle az sayıda etkin akademisyenle çalışan bir üniversiteden bu kadar sayıda saygın bilim insanımızın olması bizi önce yüreklendiriyor, sonra çok gurur veriyor. Bu yılki listede, aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Fatih Taşgetiren’in de yer alması, onun bilime bıraktığı kalıcı mirasın en güzel göstergesidir. Kendisini rahmetle anıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 10’un üzerine çıkarmak."

araştırma alanları ve disiplinler arası katkılar:

lojistik, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi:

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, operasyon yönetimi, tedarik zinciri, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Son beş yıllık sıralamalarda "ABCD Journal Quality List", "Scimago Journal Ranks", "HCERES" ve "Handelsblatt" indekslerinde Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca IEOM tarafından "Lojistik Dalında Yılın En Seçkin Profesörü" ödülüne layık görülmüş ve Hollanda Araştırma Konseyi'nin (NWO) Döngüsel Ekonomi Komitesi'nde görev alıyor.

endüstri mühendisliği ve optimizasyon:

Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren otomatik depolama sistemleri, tesis yerleşim problemleri, benzetim ve optimizasyon, rassal modelleme ve tedarik zinciri çözümleri üzerine çalışıyor. Doktora sonrası çalışmalarını Louisville Üniversitesi'nde tamamlayan Ekren, ABD’de bir savunma kurumunun deposunda benzetime dayalı performans iyileştirme projesi yürütmüş olmasıyla uygulamalı deneyime de sahip.

sürdürülebilir lojistik ve tedarik zinciri dayanıklılığı:

Listeye ilk kez giren Dr. Sina Abbasi, sürdürülebilir tedarik zinciri ağ tasarımı, kapalı döngü ve tersine lojistik, karbon salımını dikkate alan lojistik planlama ile kriz dönemlerinde dayanıklı tedarik zincirleri konularında çalışıyor. Bu çalışmalar, lojistikte çevresel etki ve kriz yönetimini bir araya getiren bir bakış açısı sunuyor.

enerji, ekserji ve güneş enerji sistemleri:

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel analizler ile güneş enerjisi destekli sistemlerin performans değerlendirmesi konularında yoğun çalışmalar yürütüyor. Hepbaşlı, alanındaki ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük görevleri üstlenerek bilimsel iletişime katkıda bulunuyor.

bitki biyolojisi, stres fizyolojisi ve uzay deneyleri:

Prof. Dr. İsmail Türkan kuraklık ve tuzluluk streslerine karşı bitkilerin fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler yanıtları üzerinde çalışıyor. 2020 yılında TÜBİTAK Temel Bilimler Bilim Ödülü'ne layık görülen Türkan, EXTREMOPHYTE adlı deneyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi’nde yer aldı.

sürdürülebilirlik, iş etiği ve proje yürütücülüğü:

Prof. Dr. Duygu Türker Özmen kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği ve sosyal girişimcilik gibi alanlarda çalışıyor. Özmen'in yürütücülüğünü yaptığı Avrupa Birliği ve kurumsal iş birliği projeleri ile çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunuyor.

yeşil finans ve enerji ekonomisi:

Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova finansal piyasalar, sürdürülebilirlik, enerji ekonomisi ve yeşil finans alanlarında çalışmalar yapıyor. Temiz enerji yatırımları, yapay zekâ tabanlı finansal yenilikler ve çevresel politikaların ekonomik etkileri üzerine araştırmaları politika yapıcılar ve akademi için yol gösterici nitelik taşıyor.

mimarlık kuramı ve kültürlerarası çalışmalar:

Prof. Dr. Meltem Gürel modern mimarlığın kültürlerarası tarihçesi, mekan-toplum ilişkileri, toplumsal cinsiyet ve göç temaları ile tasarım eğitimi üzerine yayınlar üretmiş; çalışmalarını Journal of Architectural Education, Journal of Architecture ve benzeri hakemli dergilerde yayımlamış ve çeşitli hibe ve ödüllerle desteklenmiştir.

miras, görünürlük ve sonraki hedefler:

Listede yer alan ve aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fatih Taşgetiren, çizelgeleme problemleri, metasezgisel ve evrimsel algoritmalar ile enerji verimli üretim planlama alanında geliştirdiği yöntemlerle literatürde kalıcı bir etki bıraktı. Yaşar Üniversitesi, bu tür uluslararası görünürlüğü artırmayı ve listede yer alan akademisyen sayısını 10 üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu başarı, hem bireysel araştırmacıların hem de üniversitenin araştırma politikalarının ve uluslararası iş birliklerinin sürekliliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ABD'DEKİ STANFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HER YIL HAZIRLANAN "DÜNYADAKİ EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI" LİSTESİNDE YAŞAR ÜNİVERSİTESİNDEN 9 AKADEMİSYEN YER ALDI