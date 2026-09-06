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Cuma buluşmaları Erzurum'da üreticinin yanında

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma buluşmalarıyla sahada üreticilere yeni dönem tarım planlaması, destekler ve ÇKS başvurularını uygulamalı anlatıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

Cuma buluşmaları Erzurum'da üreticinin yanında

Cuma buluşmalarının rotası:

Cuma buluşmaları kapsamında Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek üreticilerle doğrudan iletişim kurmaya devam ediyor. Erzurum genelinde yürütülen saha çalışmaları, müdürlüğün uzman personeli ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve buluşmaların amacı üreticiyi yerinde bilgilendirmek olarak belirleniyor.

Toplantılar, üreticilerin tarımsal üretim süreçlerindeki taleplerini ve karşılaştıkları sorunları yerinde dinlemeye odaklanıyor. Ekipler, saha ziyaretlerinde hem bilgi aktarımı yapıyor hem de sahadan gelen geri bildirimleri kayıt altına alıyor.

Üreticilere yönelik bilgilendirme ve uygulama:

Toplantılarda yeni dönemin tarımsal üretim planlaması, güncel tarımsal desteklemeler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreçleri hakkında detaylı sunumlar gerçekleştiriliyor. Sunumların amacı, üretimin daha planlı ve verimli hale getirilmesi ve üreticilerin devlet desteklerinden azami düzeyde yararlanabilmesi için gerekli işlemlerin anlatılmasıdır.

Uygulamalı anlatımlar öncelik taşıyor; kayıt ve başvuru adımları ile destek mekanizmalarının işletilmesi sahada örneklerle gösteriliyor ve üreticilerin soruları anında yanıtlanıyor.

Müdürlüğün taahhüdü ve sahadaki yaklaşım:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtiyor ve üreticilerin her zaman yanında olunduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, hem bilgi paylaşımını hızlandırmayı hem de yerel sorunlara daha çabuk çözüm üretmeyi hedefliyor.

Program, üreticilerle doğrudan temas sayesinde yerel ihtiyaçların daha net tespit edilmesini sağlarken, yönlendirilen uygulamalarla üretimin planlı ve verimli yürütülmesine katkı sunuyor.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, &quot;CUMA BULUŞMALARI&quot; KAPSAMINDA SAHAYA İNEREK...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, "CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA SAHAYA İNEREK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR. ERZURUM GENELİNDE YÜRÜTÜLEN SAHA ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA, TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLARI İLE YÖNETİCİLERİ ÜRETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME TOPLA

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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