Cumalıkızık’ta tarihi dokuya uygun pazar alanı için protokol imzalandı

Cumalıkızık'ta düzenli ve dokuya uygun satış alanı hedefleniyor

Bursa UNESCO Derneği Cumalıkızık ve Kültürel Miras Komisyonu ile Yıldırım Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar, yaklaşık dört aylık bir sürecin ardından somut bir aşamaya ulaştı. Amaç, köy girişindeki mevcut hediyelik eşya pazarının ve sokaklardaki düzensiz satış noktalarının tarihi doku ile uyumlu bir biçimde yeniden düzenlenmesi.

Protokolün kapsamı:

Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım Belediyesi ve kooperatif temsilcileri arasında imzalanan protokole göre, köy girişinin sol tarafındaki kooperatife ait otopark alanı köy kullanımında bırakılacak. Yeni pazar alanı Yıldırım Belediyesi tarafından inşa edilecek ve tamamlandığında işletilmek üzere kooperatife teslim edilecek. Bu düzenlemeyle köy sokaklarında ve tarihi yapıların önlerinde oluşan düzensiz satış görüntülerinin ortadan kaldırılması, satış faaliyetlerinin köyün geleneksel kimliğine uygun bir alanda toplanması hedefleniyor.

Protokol, hem fiziksel düzenlemeler hem de işletme esaslarını kapsayacak mekanizmalar öngörüyor. Yeni alanın tasarımında tarihî sokak dokusunun görünürlüğünün korunması ve çevre düzenlemelerinin iyileştirilmesi öncelikli kriterler olarak belirlendi.

Köy halkı ve kooperatifin rolü:

Sürecin önemli bir ayağını köy kadınları ve kooperatif üyelerinin görüşlerinin alınması oluşturdu. Bursa UNESCO Derneği, köy halkının görüş ve rızasının sürecin ayrılmaz bir parçası olmasını özellikle vurguladı. Yeni pazar alanında köy kadınlarının el emeği ürünleri, hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler uygun koşullarda ziyaretçilerle buluşturulacak.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, sürecin ortak akıl ve iş birliğiyle ilerlediğini belirterek şunları söyledi; Bursa UNESCO Derneği olarak Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, kooperatif, köy halkı ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte Cumalıkızık’ın tarihi dokusunun korunması ve Dünya Mirası kimliğine yakışır bir yaşam alanına kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumalıkızık; tarihi yapıları, yaşayan kültürü, insanları ve gelenekleriyle korunması gereken çok değerli bir Dünya Mirasıdır. Yıldırım Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma önemli bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarla birlikte Cumalıkızık’ın tarihi kimliğini güçlendirmeyi ve Dünya Mirası değerine yakışır bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

Özaslan ayrıca süreçte emek veren Cumalıkızık ve Kültürel Miras Komisyonu Başkanı Bülent Uysal başta olmak üzere Kurucu Başkan Oya Bozkurt, Ayla Efe, Aysel Atabey, Neşe Demiröz, Yurdanur Oktay, Pınar Özge Gezr ve komisyonun diğer üyelerine; köy kadınlarına, kooperatif üyelerine, köy halkına ve katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

İmzalanan protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte hedef, sokakların ve meydancıkların özgün kimliğine kavuşturulması, tarihi evlerin görünürlüğünün artırılması ve Cumalıkızık’ın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması olarak belirlendi. Bursa UNESCO Derneği ve Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle başlatılan bu süreç, Cumalıkızık’ın tarihi dokusunun yeniden görünür hale gelmesine ve Dünya Mirası kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BURSA UNESCO DERNEĞİ CUMALIKIZIK VE KÜLTÜREL MİRAS KOMİSYONU’NUN YAKLAŞIK DÖRT AYDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR, YILDIRIM BELEDİYESİ İLE YÜRÜTÜLEN İŞ BİRLİĞİYLE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI.