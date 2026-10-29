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Kepez'te 7/24 yağış nöbeti: ekipler üç günde 70 ihbara müdahale etti

Kepez Belediyesi, 26-28 Ekim'de gelen 70 ihbara anında müdahale ederek kombine araçlarla mazgal ve su ızgarası temizliği yapıyor; ekipler 7/24 sahada.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'te 7/24 yağış nöbeti: ekipler üç günde 70 ihbara müdahale etti

Kepez Belediyesi çalışmaları 7/24 sahada:

Kepez Belediyesi, ilçede etkisini artıran yağışlara karşı 7/24 teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Amaç, yoğun yağışların günlük yaşamı aksatmasını önlemek ve olası su baskınları ile altyapı tıkanıklıklarına hızlı çözüm üretmek. Belediye, ilgili birimlerin koordinasyonuyla devriye ve takip faaliyetlerini aralıksız yürütüyor.

Hızlı müdahale ve bildirim takibi:

Vatandaşlardan gelen bildirimler merkezi bir noktada toplanıyor ve değerlendiriliyor. Ekipler, 26-28 Ekim arasında gelen toplam 70 ihbara anında dönüş yaparak gerekli sahada müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelen talepler doğrultusunda personel, yetişen önceliğe göre yönlendirilip problemlerin çözümüne odaklanıyor.

Altyapı temizliği ve tıkanıklık önlemleri:

Yağmur suyu tahliyesini kolaylaştırmak için altyapı temizliğine ayrı bir önem veriliyor. Kombine araçlarla yürütülen çalışmalarda mazgal ve su ızgaralarında biriken çöp ve atıklar titizlikle temizleniyor. Bu temizlikler, suyun akışını engelleyecek birikintilerin giderilmesi ve su baskını riskinin en aza indirilmesi hedefiyle düzenli olarak yapılıyor.

Belediye yetkilileri, kent içi ulaşımın ve günlük yaşamın aksamaması için tüm birimlerin koordineli hareket ettiğini, sahadaki personelin gerektikçe takviye edildiğini belirtiyor. Ayrıca ekiplerin 7 gün 24 saat esaslı çalışma düzeniyle her türlü acil duruma hazır tutulduğu vurgulanıyor.

Mahalle bazlı denetimler ve önleyici temizlik çalışmaları, olası tıkanıklıkları erken aşamada tespit edip müdahale edilmesini sağlıyor. Kepez Belediyesi, yağış döneminin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaş çağrılarına öncelik vererek, risk yönetimini güçlendirmeye devam ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇEDE ETKİSİNİ ARTIRAN YAĞIŞLARA KARŞI 7/24 TEYAKKUZ HALİNE GEÇEREK SAHA...

KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇEDE ETKİSİNİ ARTIRAN YAĞIŞLARA KARŞI 7/24 TEYAKKUZ HALİNE GEÇEREK SAHA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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