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Simav’da pehlivanlık geleneği gençlerle yeniden canlanıyor

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, Simav'da ata sporu güreşini yaygınlaştırmak için Gençler A ve B takımları kuruyor; seçmeler ve antrenmanlar yakında başlayacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Simav’da pehlivanlık geleneği gençlerle yeniden canlanıyor

Simav'da ata sporuna yeni bir başlangıç

Kütahya’nın Simav ilçesinde Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, ata sporu güreşini tabana yaymak ve genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Kulüp başkanı Muammer Gökalp ile güreş antrenörü Tugay Altıntaş sahaya inerek, Simav İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantıda sporun gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimindeki yeri vurgulandı. Kulüp yetkilileri sporun sadece fiziksel bir etkinlik olmadığını; kötü alışkanlıklardan koruma, özgüven kazandırma ve disiplin sağlama gibi geniş etkileri bulunduğunu belirtti. Gençleri pehlivanlık geleneğiyle buluşturma hedefi, toplantıda öne çıkan ana unsur oldu.

eğitim ve kategori planı:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilçedeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek üzere Gençler A ve Gençler B olarak iki ayrı yaş kategorisinde takım kurulmasına karar verildi. Kurulacak takımların programı tek bir disiplinle sınırlı kalmayacak; sporcular aynı anda minder güreşi, geleneksel yağlı güreş ve karakucak güreşi branşlarında hazırlanacak. Bu çok yönlü hazırlık, gençlerin yıl boyunca farklı organizasyon ve şampiyonalarda deneyim kazanmasını amaçlıyor.

yerel destek ve uygulama takvimi:

Proje, mülki ve yerel yönetimlerin desteğiyle yürütülüyor. Kulüp Başkanı Muammer Gökalp çalışmalara ilişkin olarak, Kütahya Valisi Musa Işın'ın sporun yaygınlaştırılması yönündeki talimatlarının programa yön verdiğini; Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'nin ise kulübe sağladığı desteğin süreci hızlandırdığını ifade etti. Gökalp, amaçlarının Simav ve çevresindeki yetenekleri keşfedip milli ve manevi değerlere bağlı sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti.

Ziyaret kapsamında eğitim yöneticilerine teşekkür edildi. Simav İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Halil Şen başta olmak üzere merkez idarecileri ve öğretmenlerin misafirperverliği ile takım kurma sürecindeki destekleri özellikle vurgulandı. Güreş takımlarının seçmeleri ve antrenman takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek ve çalışmalar resmen başlayacak.

SİMAV’DA ATA SPORU YENİDEN CANLANIYOR

SİMAV’DA ATA SPORU YENİDEN CANLANIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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