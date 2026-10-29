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Eleşkirt'te cumhuriyet coşkusu miniklerin performansıyla yükseldi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 29 Ekim kutlamaları Gençlik Merkezi'nde yapıldı; şiirler ve Eleşkirt İlkokulu 2. ve 3. sınıf gösterileri ilgi çekti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eleşkirt'te cumhuriyet coşkusu miniklerin performansıyla yükseldi

Eleşkirt'te 29 Ekim coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun katılımla kutlandı. Resmi tören, Eleşkirt Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve salonu dolduran vatandaşlar etkinlikleri ilgiyle izledi.

miniklerin performansı:

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler, renkli oratoryo gösterileri ve çeşitli sahne çalışmalarına yer verildi. Özellikle Eleşkirt İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sahne alan öğrencilerden Feyzanur Mete duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün çok eğlendik. Yaptığımız hazırlıklar ve çalışmalarla bayramımızı coşkuyla tekrar andık. Bizlere bu güzel vatanı ve bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı sunup teşekkürlerimizi ilettik."

ödül töreni ve kapanış:

Etkinlik, çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ve başarılı sporculara ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Ödüller, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tabur Komutanı P. Yarbay Özgür Özden ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, protokol üyelerinin katılımıyla hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi ve ilçe genelinde bayram havası devam etti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ, AĞRI&#039;NIN ELEŞKİRT İLÇESİNDE BÜYÜK BİR COŞKU...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ, AĞRI'NIN ELEŞKİRT İLÇESİNDE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURURLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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