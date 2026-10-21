Cumhuriyet coşkusu sahalara taşınıyor: Burhaniye'de hafta boyu spor etkinlikleri

Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı spor programı başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen sportif etkinlikler, Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile başladı. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından planlanan organizasyonlar bir hafta boyunca farklı branşlarda devam edecek.

Program ve müsabaka takvimi:

Etkinlikler 20 Ekim tarihinde Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile açıldı. Takvimde 21 Ekim Basketbol 3x3 Turnuvası, 22 Ekim kız ve erkek 400 metre atletizm yarışları yer alıyor. Gençler Voleybol Turnuvası ise 23, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bir haftalık müsabakaların sonunda 27 Ekim tarihinde ödül töreni düzenlenecek ve dereceye giren sporcular ödüllerini ilçe protokolünün katılımıyla alacak.

Hedefler ve davet:

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, düzenlenen spor organizasyonlarının önemine vurgu yaparak gençlerin spora katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Alparslan, "Cumhuriyetimizin 103. yılını sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir hafta boyunca farklı branşlarda gerçekleştireceğimiz müsabakalarla gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilecek tüm müsabakalara genç sporcuları ve vatandaşları katılmaya davet etti. Organizasyon, hem yarışmacılar için rekabet ortamı yaratmayı hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu toplumun geniş kesimlerine taşımayı amaçlıyor.

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