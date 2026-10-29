Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,6424 +0,12%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,60 -0,27%
EUR/USD 1,1145 -0,11%
Brent Petrol 110,49 -1,03%
--°

Cumhuriyet coşkusu velilerle sahnede: minikler dansla kültürünü paylaştı

GKV Özel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ve velileri, IB PYP 'Kim Olduğumuz' temasıyla zeybek, halay ve vals eşliğinde 29 Ekim'i sahnede kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet coşkusu velilerle sahnede: minikler dansla kültürünü paylaştı

Cumhuriyet coşkusu velilerle sahnede: minikler dansla kültürünü paylaştı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, IB PYP'nin 'Kim Olduğumuz' teması kapsamında düzenlenen Veli-Çocuk Dans Atölyesi'nde velileriyle bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı. Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aile katılımını güçlendiren ve öğrencilerin sosyal öğrenmelerini pekiştiren bir gösteriye dönüştü.

Dansla kültürel mirasa yaklaşım:

Atölyede minikler, zeybek ve halay gibi geleneksel figürlerle kendi kültürel miraslarını tanırken, vals gibi ritimler aracılığıyla farklı dünya kültürlerine de dokundular. Bu çok sesli yaklaşım, öğrencilerin hem yerel köklerini keşfetmesine hem de evrensel ritimler içinde yer alabilme becerisini geliştirmesine olanak sağladı.

Yaşam boyu öğrenme ve beceri gelişimi:

Aktiviteler sırasında iş birliği, öz yönetim ve sosyal beceriler ön plana çıktı; öğrenciler dans ederken düşünen, risk alan ve etkili iletişim kuran özelliklerini uygulama fırsatı buldu. Ailelerin etkin sürece dahil olması, PYP öğrenen profili hedeflerinin sınıf duvarlarının ötesine taşınmasına katkı sağladı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel etkinlikle ilgili olarak, Gaziantep Kolej Vakfı olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra köklerine bağlı, evrensel değerleri benimseyen, düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmeleridir. IB PYP programımızın 'Kim Olduğumuz' teması doğrultusunda velilerimizi de sürece dahil ederek gerçekleştirdiğimiz bu dans atölyesi, kültürel mirasımızı sahiplenirken farklı dünyaları da tanımaları adına çok kıymetli bir adım olmuştur. Öğrencilerimizin bu anlamlı öğrenmelerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla sahneye taşımaları, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; velilerimizin katılımıyla zenginleşen bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum

Atölyenin finalinde veliler ve öğrenciler birlikte vals yaparak topluluk içinde dayanışma ve paylaşımın somut bir örneğini sundular. Ortak ritimde buluşmanın verdiği mutluluk ve hatıra, katılımcıların hafızalarında uzun süre yer edecek şekilde etkinliği anlamlı kıldı. Okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, öğrencilere hem kültürel hem de duygusal açıdan kalıcı kazanımlar sağladığı vurgulandı.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ, IB PYP’NİN &quot;KİM OLDUĞUMUZ&quot; TEMASI...

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ, IB PYP’NİN "KİM OLDUĞUMUZ" TEMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VELİ-ÇOCUK DANS ATÖLYESİ’NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahta belediye başkanı hallaç: cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun
images

Hasta haklarına dikkat: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği
images

Fırat Üniversitesi'nde çocuklara 29 Ekim coşkusu
images

Kampüste mesleki adım: Düzce'de gençlik programı protokolü yürürlüğe giriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sergen yalçın'ın göreve gelişi: Servet Çetin'den destek ve yönetim uyarısı

Hasta haklarına dikkat: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği

Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı

Kepez'te 7/24 yağış nöbeti: ekipler üç günde 70 ihbara müdahale etti

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Almanya'da 'steak döner' tartışması: yaprak dönerin adı ve kültürel sahiplik

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı