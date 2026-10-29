Cumhuriyet coşkusu velilerle sahnede: minikler dansla kültürünü paylaştı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, IB PYP'nin 'Kim Olduğumuz' teması kapsamında düzenlenen Veli-Çocuk Dans Atölyesi'nde velileriyle bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı. Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aile katılımını güçlendiren ve öğrencilerin sosyal öğrenmelerini pekiştiren bir gösteriye dönüştü.

Dansla kültürel mirasa yaklaşım:

Atölyede minikler, zeybek ve halay gibi geleneksel figürlerle kendi kültürel miraslarını tanırken, vals gibi ritimler aracılığıyla farklı dünya kültürlerine de dokundular. Bu çok sesli yaklaşım, öğrencilerin hem yerel köklerini keşfetmesine hem de evrensel ritimler içinde yer alabilme becerisini geliştirmesine olanak sağladı.

Yaşam boyu öğrenme ve beceri gelişimi:

Aktiviteler sırasında iş birliği, öz yönetim ve sosyal beceriler ön plana çıktı; öğrenciler dans ederken düşünen, risk alan ve etkili iletişim kuran özelliklerini uygulama fırsatı buldu. Ailelerin etkin sürece dahil olması, PYP öğrenen profili hedeflerinin sınıf duvarlarının ötesine taşınmasına katkı sağladı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel etkinlikle ilgili olarak, Gaziantep Kolej Vakfı olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra köklerine bağlı, evrensel değerleri benimseyen, düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmeleridir. IB PYP programımızın 'Kim Olduğumuz' teması doğrultusunda velilerimizi de sürece dahil ederek gerçekleştirdiğimiz bu dans atölyesi, kültürel mirasımızı sahiplenirken farklı dünyaları da tanımaları adına çok kıymetli bir adım olmuştur. Öğrencilerimizin bu anlamlı öğrenmelerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla sahneye taşımaları, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; velilerimizin katılımıyla zenginleşen bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum

Atölyenin finalinde veliler ve öğrenciler birlikte vals yaparak topluluk içinde dayanışma ve paylaşımın somut bir örneğini sundular. Ortak ritimde buluşmanın verdiği mutluluk ve hatıra, katılımcıların hafızalarında uzun süre yer edecek şekilde etkinliği anlamlı kıldı. Okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, öğrencilere hem kültürel hem de duygusal açıdan kalıcı kazanımlar sağladığı vurgulandı.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ, IB PYP’NİN "KİM OLDUĞUMUZ" TEMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VELİ-ÇOCUK DANS ATÖLYESİ’NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.