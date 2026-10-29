Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,5842 +0,01%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,57 -0,38%
EUR/USD 1,1133 -0,21%
Brent Petrol 109,73 -1,71%
--°

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi taktik provasına odaklandı

Fenerbahçe, Süper Lig 10. haftasında Göztepe maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde Dirk Kuyt yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi taktik provasına odaklandı

hazırlıklar can Bartu tesisleri'nde devam etti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde oynayacağı Göztepe karşılaşması öncesinde saha çalışmalarını sürdürdü. Antrenman Can Bartu Tesislerinde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

İdman salon bölümünde core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Oyuncular, kondisyonu artırmaya yönelik yinelemelerle hazırlıkların fiziksel unsurunu tamamladı.

pas, taktik ve bireysel çalışmalar:

Saha çalışmasında futbolcular iki gruba ayrılarak pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, pas trafiği sonrası taktiksel varyasyonlar ve bireysel yetenekleri hedefleyen ekipmanlı çalışmalarla sonlandırıldı.

cumhuriyet kutlaması ve ritüel:

Antrenman öncesinde takım, Cumhuriyetin 103. yılını anmak amacıyla Atatürk ile Türk ve Fenerbahçe bayrakları eşliğinde fotoğraf çekilerek tören gerçekleştirildi. Bu ritüel, takımda birlik ve motivasyonu pekiştirme amacı taşıdı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve son provanın ardından sahaya çıkacak kadro netleşecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA EVİNDE GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA EVİNDE GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK cumhuriyet coşkusuyla Erzurumspor sınavına hazırlandı
images

Mendes'ten anlamlı jest: Goutas'ın formasını tribünlere gösterdi
images

Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finale yükseldi
images

Galatasaray Konyaspor sınavına son idmanla hazır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek