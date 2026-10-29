Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi taktik provasına odaklandı

hazırlıklar can Bartu tesisleri'nde devam etti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde oynayacağı Göztepe karşılaşması öncesinde saha çalışmalarını sürdürdü. Antrenman Can Bartu Tesislerinde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

İdman salon bölümünde core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Oyuncular, kondisyonu artırmaya yönelik yinelemelerle hazırlıkların fiziksel unsurunu tamamladı.

pas, taktik ve bireysel çalışmalar:

Saha çalışmasında futbolcular iki gruba ayrılarak pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, pas trafiği sonrası taktiksel varyasyonlar ve bireysel yetenekleri hedefleyen ekipmanlı çalışmalarla sonlandırıldı.

cumhuriyet kutlaması ve ritüel:

Antrenman öncesinde takım, Cumhuriyetin 103. yılını anmak amacıyla Atatürk ile Türk ve Fenerbahçe bayrakları eşliğinde fotoğraf çekilerek tören gerçekleştirildi. Bu ritüel, takımda birlik ve motivasyonu pekiştirme amacı taşıdı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve son provanın ardından sahaya çıkacak kadro netleşecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA EVİNDE GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.