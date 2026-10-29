Cumhuriyet coşkusunu gemide yaşadılar: Tekirdağ limanında TCG Işın yoğun ilgi gördü

Tekirdağ limanında ziyaretçi yoğunluğu

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ceyport Limanı'nda ziyarete açılan TCG Işın arama kurtarma gemisi, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişinin akınına uğradı. Gemiyi yakından görmek isteyen vatandaşlar limana gelirken, girişte oluşan uzun kuyruklar metrelerce uzadı.

Ziyaret organizasyonu ve gezinti:

Gemiye alınan ziyaretçiler, personel eşliğinde sırayla güverte ve ortak alanları gezdi. Gemi personeli, ziyaretçilere TCG Işın'ın görevleri ve özellikleri hakkında bilgi verdi ve gezinti sırasında sorulara yanıt verdi. Ziyaretler kontrollü bir şekilde sürdürülerek kalabalığın güvenliği sağlandı.

Ziyaretçilerin izlenimleri:

Gemiyi yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çekti. Ziyarete katılan Volkan Çatalkaya, geminin büyüklüğü ve görünümünden etkilendiğini, personelin kendilerine gerekli bilgileri aktardığını belirtti. Çatalkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti.

Etkinlik, yerel halkın denizcilik ve arama kurtarma faaliyetlerine olan ilgisini gözler önüne serdi ve gün boyunca süren ziyaretlerle limanda canlı bir atmosfer oluştu.

KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMEDİ: GEMİYE AKIN ETTİLER