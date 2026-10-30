Kentsel dönüşüm yıkımında komşu evin salon duvarı çöktü

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sökülen 4 katlı bina, yıkım sırasında aniden çöktü ve bitişikteki dairenin salon duvarını yerle bir etti. Olay saat 13.00 sıralarında gerçekleşti; şans eseri evde kimse olmaması olası bir faciayı önledi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarına göre yıkım çalışmasını yapan kepçenin darbesi sonrası bina hızlı bir şekilde çöktü. Çöküş anı, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansırken, kısa sürede olay yerine gelen mahalle sakinleri korku yaşadı. Yıkılan duvarın enkazı, komşu dairenin iç mekanına kadar ulaştı ve evin yaşam alanı kullanılamaz hale geldi.

Yetkili kurumların müdahale kaydı veya açıklaması haberde yer almıyor; mevcut bilgiler mahalle sakinlerinin aktardıklarıyla sınırlı.

komşuların anlattıkları:

Apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi. Diğer bir mahalle sakini Sedat Limon ise, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" ifadelerini kullandı.

Komşuların beyanları, önceden duyulan sallantı ve endişe nedeniyle bazı daire sakinlerinin evlerini boşalttığını gösteriyor; bu da olası can kaybının önlenmesinde belirleyici oldu.

Sonuç olarak, yıkım sırasında yaşanan aniden çökme olayı, hem kent dönüşümü süreçlerindeki denetim ve güvenlik uygulamalarının önemini hem de risk altındaki yapıların yakın çevresini yeniden gündeme taşıdı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmemiş olup, söz konusu dairenin kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

İSTANBUL AVCILAR’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI YAPILAN 4 KATLI BİNA, ANİDEN ÇÖKEREK BİTİŞİKTEKİ EVİN SALON DUVARINI YIKTI. O SIRADA EVDE KİMSENİN BULUNMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLERKEN, YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.