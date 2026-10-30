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Yağmurun ardından Hakkari'de gökkuşağı semaları renklendirdi

Hakkari'de yağmurun ardından kentte beliren gökkuşağı, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası vatandaşlara renkli görüntüler sundu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağmurun ardından Hakkari'de gökkuşağı semaları renklendirdi

Yağmurun ardından Hakkari'de gökkuşağı semaları renklendirdi

Hakkari'de etkili olan yağışın durmasının ardından kent merkezinde beliren gökkuşağı, semalara ayrı bir renk kattı ve vatandaşlara görsel şölen sundu.

Hava koşulları ve uyarı:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı ile başlayan yağışlı hava, kısa süren sağanakların ardından yerini güneş ışığıyla birleşen gökkuşağına bıraktı. Oluşan manzara kent merkezinde dikkat çekti.

Gözlem ve belgelenme:

Semalarda ortaya çıkan renk cümbüşü, fotoğraf meraklıları ve vatandaşlar tarafından izlendi; görüntüler özellikle kent merkezinden yoğunlaştı. Anlar, fotoğrafçı Serkan Noyan tarafından kayda alındı.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, KENT MERKEZİNDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER...

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, KENT MERKEZİNDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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