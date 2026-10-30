Yağmurun ardından Hakkari'de gökkuşağı semaları renklendirdi

Hakkari'de etkili olan yağışın durmasının ardından kent merkezinde beliren gökkuşağı, semalara ayrı bir renk kattı ve vatandaşlara görsel şölen sundu.

Hava koşulları ve uyarı:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı ile başlayan yağışlı hava, kısa süren sağanakların ardından yerini güneş ışığıyla birleşen gökkuşağına bıraktı. Oluşan manzara kent merkezinde dikkat çekti.

Gözlem ve belgelenme:

Semalarda ortaya çıkan renk cümbüşü, fotoğraf meraklıları ve vatandaşlar tarafından izlendi; görüntüler özellikle kent merkezinden yoğunlaştı. Anlar, fotoğrafçı Serkan Noyan tarafından kayda alındı.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, KENT MERKEZİNDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.