Cumhuriyet Meydanı yenileniyor: kent merkezine dayanıklı ve erişilebilir bir meydan hedefleniyor

Cumhuriyet Meydanı’nda kapsamlı dönüşüm:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, kentin simge mekânlarından Cumhuriyet Meydanı modern şehircilik ilkeleriyle yeniden düzenleniyor. Proje, meydanın tarihi kimliğini korurken kullanım konforu ve dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Yenileme çalışmaları etaplar halinde planlanarak, hem kent estetiğine katkı sağlayacak hem de meydanın uzun ömürlü kullanımını güvence altına alacak altyapı düzenlemelerini içeriyor. Belediye yetkilileri, projenin tarihi dokuya uyumlu bir yaklaşımla sürdürüldüğünü vurguluyor.

zemin altyapısı ve malzeme tercihi:

Yaklaşık 16 bin metrekare alanda yapılan zemin çalışmasında, meydanın yoğun yaya trafiği dikkate alınarak dayanıklılığı yüksek malzemeler tercih ediliyor. Kullanılan özel bazalt taşlar, hem estetik uyum sağlamak hem de zemin dayanıklılığını artırmak üzere seçildi. Bu sayede meydanın kullanım ömrü uzatılacak ve bakım gereksinimleri azalacak.

Projede zemin altyapısının sağlamlaştırılması, alt yapı elemanlarının düzenlenmesi ve meydanın farklı noktalarda bütünleşik bir görünüm kazanması hedefleniyor. Yapılan düzenlemelerin, meydanın gelecekteki yoğun kullanım şartlarına uygun olması için teknik kriterlere göre uygulandığı bildiriliyor.

erişilebilirlik düzenlemeleri ve kent yaşamına etkileri:

Yenileme çalışmaları yalnızca zemin kaplamasıyla sınırlı kalmıyor; meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak erişilebilirlik düzenlemeleri de proje kapsamında yer alıyor. Planlanan uygulamalar arasında asansör, engelsiz platform ve çeşitli erişimi destekleyici düzenlemeler bulunuyor.

Bu düzenlemelerle farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların meydan ile çarşı arasındaki hareketliliğinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Belediye, erişilebilir kent anlayışını öncelikli tutarak kamusal alanların herkes için kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Çalışmalar sırasında kent merkezindeki günlük yaşamın ve ticari faaliyetlerin mümkün olduğunca aksamaması için uygulamalar kontrollü şekilde yürütülüyor. Yaya güzergâhlarının açık tutulmasına ve bölgedeki esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesine özen gösteriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’ndaki yenilemeyle kentin ortak kullanım alanlarından birinin daha nitelikli ve çağdaş bir görünüme kavuşmasını hedefliyor. Tamamlandığında meydanın, hem tarihi dokusuyla uyumlu hem de dayanıklı altyapısı ve erişilebilirlik çözümleriyle öne çıkan bir buluşma noktası olması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN SİMGELERİNDEN CUMHURİYET MEYDANI’NDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. YAKLAŞIK 16 BİN METREKARELİK ALANDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA MEYDANIN ZEMİN ALTYAPISI DAYANIKLI BAZALT TAŞLARLA YENİLENİRKEN, YERALTI ÇARŞISI’NA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK ENGELSİZ ULAŞIM DÜZENLEMELERİYLE DE KENT YAŞAMINDA KONFOR VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.