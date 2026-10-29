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Cumhuriyetin 103. yılı: bağımsızlık iradesinin dönüm noktası

Burhanettin Duran, 29 Ekim 1923'ü milletin bağımsızlığını taçlandırdığı dönüm noktası olarak nitelendirip Cumhuriyetin 103. yılını kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Elif Demir

Cumhuriyetin 103. yılı: bağımsızlık iradesinin dönüm noktası

duran'ın paylaşımı:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 29 Ekim 1923'ün tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Duran, bu tarihin aziz milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak bağımsızlığını milli iradeyle taçlandırdığı gün olarak ifade edildiğini belirtti ve Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünü milletçe gururla kutladıklarını kaydetti.

kazanımlar ve ulusal güç vurgusu:

Paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Cumhuriyetin köklü birikiminden aldığı güçle pek çok alanda ilerleme kaydettiğine işaret edildi. Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, üretimden diplomasiye kadar elde edilen kazanımların, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin somut göstergeleri olduğu ifade edildi.

Duran, ülkenin milli imkân ve kabiliyetlerini geliştirirken uluslararası alanda etkinliğinin arttığını ve bölgesel ile küresel meselelerde söz sahibi bir aktör olarak öne çıktığını vurguladı.

gelecek nesillere taşınacak sorumluluk:

İletişim Başkanı, bugün en büyük sorumluluğun Cumhuriyetin temelindeki bağımsızlık ruhunu ve milli birlik şuurunu gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Mesajında Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye için azimle çalışılmaya devam edileceğini söyledi.

Son bölümde Duran, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri rahmet ve saygıyla, gazileri şükranla andıklarını belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İletişim Başkanı Duran: &quot;29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir&quot;

İletişim Başkanı Duran: "29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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