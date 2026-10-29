Subaşıoğlu: cumhuriyeti daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışıyoruz

Subaşıoğlu'nun 29 Ekim mesajı:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin millet için taşıdığı öneme dikkat çekti. Subaşıoğlu, Cumhuriyetin birlik, beraberlik ve bağımsızlığın en büyük simgesi olduğunu belirterek bu değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılıklarını dile getirdi.

Cumhuriyetin tarihsel temeli ve anlamı:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyetin temelini oluşturduğunu vurgulayan Subaşıoğlu, İstiklal Harbi'ni Türk milletinin bağımsızlığına olan sarsılmaz iradesinin ve yeniden doğuşunun simgesi olarak tanımladı. Bu mirasın korunmasının toplumsal dayanışma gerektirdiğini ifade etti.

Gelecek vizyonu: yerli ve millî adımlar:

Subaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyetin emanetini korumak ve gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını belirtti. Sanayi, teknoloji, savunma, diplomasi ve eğitim alanlarında sürdürülen yerli ve millî hamleler'in ülkenin büyüme ve güçlenme hedefleriyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Denizli'nin katkısı ve yerel hedefler:

Denizli'nin sanayisi, tarımı ve çalışkan insanlarıyla ülke kalkınmasına katkı veren şehirlerden biri olduğunu ifade eden Subaşıoğlu, AK Parti teşkilatları olarak sanayiciden çiftçiye, esnaftan gençlere kadar tüm vatandaşlarla birlikte şehri ve ülkeyi daha müreffeh bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Mesajının sonunda Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak, Denizlililerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU