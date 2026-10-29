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Cumhuriyetin ekonomi tercihleriyle şeker sanayisinin yüz yıllık izleri

ETÜ'de düzenlenen panelde erken Cumhuriyet ekonomi politikaları ile Türk şeker sanayisinin 100 yıllık gelişimi tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyetin ekonomi tercihleriyle şeker sanayisinin yüz yıllık izleri

ETÜ'de cumhuriyet ve kalkınma teması işlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından, Cumhuriyet’in 103. yılı ve Türk şeker sanayisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına düzenlenen "Cumhuriyet ve Kalkınma" paneli, erken Cumhuriyet döneminin ekonomi politikaları ile şeker sanayisinin gelişimini bir arada ele aldı. Panel, ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün iş birliğiyle Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

panelde kimler konuştu ve hangi başlıklar tartışıldı:

Panelin moderatörlüğünü ETÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Bedir Kara üstlendi. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Firdes Temizgüney (Atatürk Üniversitesi), Doç. Dr. Rahman Aydın (ETÜ İktisat Bölümü) ve Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu (ETÜ Tarih Bölümü) yer aldı. Oturumda, erken Cumhuriyet döneminde uygulanan ekonomi politikalarının ülkenin kalkınma sürecindeki yeri ve önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı; devlet politikaları ile sanayi yatırımları arasındaki bağ ve bölgesel etkiler tartışıldı.

erzurum şeker fabrikası ziyareti ve üretim incelemesi:

Panel sonrası düzenlenen teknik gezi kapsamında katılımcılar Erzurum Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette, 1956 yılında faaliyete geçen işletme binası gezilerek şeker üretiminin aşamaları yerinde incelendi. Gezi, yapılan akademik tartışmaların pratiğe nasıl yansıdığını göstermek ve şeker sanayisinin tarihsel-toplumsal boyutlarını somut örneklerle pekiştirmek açısından önemli bir fırsat sundu.

Etkinlik, hem Cumhuriyetin ekonomik yönelimlerinin hem de Türk şeker sanayisinin kurumsal tarihinin anlaşılmasına katkı sağlayacak biçimde kurgulanarak, katılımcılara tarihsel perspektif ile güncel üretim süreçlerini bir arada değerlendirme imkanı verdi.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TARAFINDAN CUMHURİYET’İN 103. YILI VE TÜRK ŞEKER SANAYİSİNİN...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TARAFINDAN CUMHURİYET’İN 103. YILI VE TÜRK ŞEKER SANAYİSİNİN KURULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN “CUMHURİYET VE KALKINMA” PANELİNDE, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNİN EKONOMİ POLİTİKALARI İLE TÜRK ŞEKER SANAYİSİNİN GELİŞİMİ ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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