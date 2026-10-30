Cumhuriyetin mirasıyla istikbale daha iddialı adımlarla

Denizli'de cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'de düzenlenen kabul töreni, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ev sahipliği yapan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, program süresince misafirlerle yakından ilgilendi ve birlik, beraberlik mesajları verdi.

Vali Köşger'in vurguları:

Programda konuşan Vali Köşger, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Millî Mücadele sonrasında Cumhuriyet'i kurarak ülkeye yeni bir yön verdiğini hatırlattı. Köşger, Cumhuriyetin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefinde önemli kazanımlar sağladığını belirterek, bu kazanımlardan birinin de nitelikli insan kaynağı olduğunu ifade etti. "Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz" sözleriyle Millî Mücadele kahramanları ve Atatürk'ü minnetle andı.

Denizli'nin geçmişten günümüze uzanan dönüşümüne değinen Köşger, kentin bir zamanlar 13-16 bin nüfuslu bir kasaba olduğunu, bugün ise yaklaşık 700 bin nüfuslu büyükşehir konumuna ulaştığını söyledi. Buna paralel olarak Türkiye'nin cumhuriyet döneminde gelişerek 86 milyon nüfuslu, üretken bir ülke haline geldiğini vurguladı.

İstikbalde hedefler ve gençliğe çağrı:

Konuşmasında geleceğe dair iddialı bir vizyonun gerekliliğine dikkat çeken Vali Köşger, Türkiye'nin mevcut kazanımları yeterli görmeden daha üst hedeflere yürümesi gerektiğini belirtti. Köşger, dünya ekonomisinde daha üst sıralara yükselme ve uluslararası platformlarda mazlum milletlerin sesi olma hedeflerinin toplumsal birlikle mümkün olacağını ifade etti. Gençlerin çağın teknolojisi, bilim ve irfanıyla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, millî ve kültürel değerlerden kopmadan yeni nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. "İstikbalde daha iddialı bir Türkiye hedefiyle yürüyeceğiz" ifadesi törenin öne çıkan mesajı oldu.

Köşger ayrıca Denizli'nin çalışma azmi, üretim gücü ve kalkınmışlığıyla ülkeye örnek olduğunu belirtti. "Denizlilileri tüm Türkiye'ye örnek gösteriyorum" diyen vali, kentteki girişimcilik ruhunun ve emeğin kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

Kabul töreni programı ve kutlamalar:

Vali Köşger'in konuşmasının ardından tören, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti. Vali ve eşi, davetlilerin bulunduğu masaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Cumhuriyet'in 103. yılı anısına pasta kesimi yapıldı ve davetliler ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Programda ayrıca söz ve müziği Kıraç'a ait olan 100. Yıl Cumhuriyet Marşına katılım dikkat çekti; Vali Köşger ve eşi de bu marşa eşlik ederek kutlamalara ortak oldu. Tören, katılımcıların hep bir ağızdan attığı "Yaşa, var ol Türkiye" sloganlarıyla, samimi ve coşkulu bir atmosferde sona erdi.

CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DENİZLİ’DE DÜZENLENEN KABUL TÖRENİ, PROTOKOL ÜYELERİ, ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE ÇOK SAYIDA DAVETLİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER VE EŞİ FATMA KÖŞGER’İN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK MESAJLARI VERİLDİ.