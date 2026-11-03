Cumhuriyet'in ruhu sahada: İçmeler ile Bayır finalde

Marmaris Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Cumhuriyet’in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonun finaline ulaştı. Turnuva süresince oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk maçında İçmeler ile Bayır birbirine rakip olacak.

final programı ve yer:

Final maçı 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 19.00'da Erkan Işıksal Sosyal Tesisleri Bilgin Özkaynak Halı Sahası'nda oynanacak. Karşılaşma, mahalleler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek ve Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturmak amacıyla planlandı.

belediye başkanının çağrısı:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm vatandaşları final heyecanına ortak olmaya davet etti ve şu çağrıda bulundu: "Tüm hemşehrilerimizi 6 Kasım Cuma günü saat 19.00’da oynanacak Cumhuriyet Kupası final maçında takımlarımıza destek olmaya, bu heyecanı ve coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle mahallelerimiz arasındaki dayanışmayı hep birlikte büyütelim". Başkan Ünlü, etkinliğin hem rekabet hem de birliktelik duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

MARMARİS’TEKİ TURNUVADA FİNAL HEYECANI YAŞANACAK