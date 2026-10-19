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Çüngüş'te aronya üretimi büyüyor: öğretmenin 6 dönümlük bahçesinden sınırlı ama değerli mahsul

Çüngüş'te öğretmen Suat Yılmaz'ın 6 dönümlük aronya bahçesinden yılda 1-1,5 ton ürün alınıyor; kilogram fiyatı 350-400 TL ve hasat ekim sonuna dek sürecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:33

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Çüngüş'te aronya üretimi büyüyor: öğretmenin 6 dönümlük bahçesinden sınırlı ama değerli mahsul

Çüngüş'te aronya hasadı başladı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde aronya meyvesinin hasadı, ilçedeki örnek bahçelerde başladı. 6 dönümlük bahçesinde aronya yetiştiren öğretmen Suat Yılmaz, bitkileri 6 yıl önce diktiğini ve aronyaların üçüncü yıldan itibaren meyve vermeye başladığını aktarıyor.

Üretim ve verim:

Yılmaz'ın bahçesinden yılda ortalama 1-1,5 ton arasında ürün alınıyor. Üretim miktarı sınırlı olmakla birlikte, meyvenin dayanıklı ve yoğun antioksidan içeriği nedeniyle talebi belirli bir kesim arasında yüksek. Aronyanın pazar problemlerine rağmen kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor.

Pazarlama ve hazırlık:

Aronya pazarda henüz geniş kitleler tarafından tanınmadığı için satışta zorluklar yaşanıyor; üreticiler genellikle siparişe göre hasat yapıyor. Ürünün elle toplandıktan sonra ev ortamında ayıklama ve paketleme gibi ek işlemler gerektirdiğini söyleyen üreticiler, kaliteli sunum için emek harcadıklarını belirtiyor.

Üretici Şefika Yılmaz hasadın zahmetli olduğunu, meyveleri topladıktan sonra evde titizlikle ayıklayıp paketlediklerini ifade ediyor. Hasan Yılmaz ise alıcıların taleplerine göre hasat yaptıklarını ve aronya yetiştirmenin bilgi ve beceri gerektirdiğini vurguluyor. Halime Yılmaz düzenli kullanımının sağlık açısından yararlı olduğunu, üretimin ise emek yoğun olduğunu söylüyor.

Aronya meyvesinin son yıllarda içeriğindeki antioksidan maddeler nedeniyle kanser tedavilerinde alternatif yaklaşımlarda kullanılmaya başlandığı belirtiliyor; üreticiler ise faydaların düzenli ve belirli bir süre kullanım sonrasında görülmeye başladığını aktarıyor.

Hasat sezonunun ekim sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Üreticiler sınırlı üretim ve pazarlama zorluklarına rağmen meyveyi tüketiciye en iyi şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE ARONYA MEYVESİ HASADI BAŞLADI.

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE ARONYA MEYVESİ HASADI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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