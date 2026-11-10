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Çüngüş'te doğanın sınavı: kedi, yılan, sincap ve kertenkelenin hayatta kalma mücadelesi

Elyos Mahallesi'nde Selin İlhan'ın kaydettiği görüntülerde kedi, yılan, sincap ve kertenkelenin karşılaşması doğanın hayatta kalma mücadelesini gösteriyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Çüngüş'te doğanın sınavı: kedi, yılan, sincap ve kertenkelenin hayatta kalma mücadelesi

Elyos Mahallesi'nde doğanın anbean kayıt altına alınması:

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Elyos Mahallesi’nde, vatandaş Selin İlhan tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler doğal yaşamın sert yüzünü gösterdi. Kayıtlarda sokak ve bahçe habitatında karşılaşan bir dizi türün hayatta kalma içgüdüsü öne çıkıyor.

kayıtta öne çıkan karşılaşmalar:

Görüntülerde en dikkat çeken an, bir kedinin karşısına çıkan yılanla mücadelesi oldu. Bu sahnede kedi yılanı etkisiz hale getirdi ve anların gerilim dolu doğası net biçimde kayda yansıdı. Kayıtta ayrıca kedi ile sincap arasında kısa süreli gergin karşılaşma ve bir kertenkelenin kedi tehdidinden kaçma çabası yer aldı.

doğanın dengesi ve gözlemcinin rolü:

Bu tür karşılaşmalar, türlerin beslenme ve korunma davranışlarını ortaya koyuyor; hem av hem de kaçış stratejileri gözlemleniyor. Selin İlhan tarafından kayıt altına alınan görüntüler, yerel ekosistemdeki etkileşimleri belgeleyerek doğanın kendi dengisini nasıl kurduğuna dair somut örnek sunuyor.

İzlenen sahneler, insanların günlük yaşam alanlarına yakın olan doğal ortamların ne kadar dinamik olduğunu hatırlatıyor. Bu tür kayıtlar, hem merak hem de bilimsel gözlem açısından değer taşıyor; aynı zamanda bireylerin çevreyle ilişkisini yeniden düşünmesine vesile olabiliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE HAYVANLARIN BİRBİRLERİYLE MÜCADELESİ CEP TELEFONU KAMERASINA...

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE HAYVANLARIN BİRBİRLERİYLE MÜCADELESİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. KEDİNİN YILANLA KARŞILAŞMASI, SİNCAPLA YAŞADIĞI MÜCADELE VE KERTENKELENİN KEDİDEN KAÇMA ÇABASI, DOĞADAKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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