Çüngüş’te yayladan Fırat kıyısına yürüyüş: tarih ve doğa iç içe

Çüngüş’te doğayla iç içe bir gün

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği, Mırğan yaylası ile Geçit Mahallesi arasındaki doğal ve tarihi güzellikleri keşfe açtı. Katılımcılar, açıktaki yayla manzaralarından köy bahçelerine, şelalelerden Fırat Nehri kıyısına uzanan etapta farklı doğa deneyimleri yaşadı.

rota ve doğal güzellikler:

Etkinlik rotası, yayla manzaralarının geniş perspektifiyle başladı ve köy içi yollar, bahçeler ve küçük şelalelerle çeşitlendi. Parkurun finali, Fırat Nehri kıyısına inen bölüm oldu; iki ayrı grubun burada yeniden birleşmesiyle gün, nehir manzarası eşliğinde tamamlandı. Yükseltiler ve vadiler, katılımcılara hem yoğun doğa gözlemi hem de fiziksel zorluklar sundu.

organizasyon ve amaç:

Kulüp başkanı Ali Alioğlu etkinlikle ilgili olarak, tarihi kral yolu rotasını etap etap keşfetmeyi sürdüklerini belirtti. Alioğlu, farklı yürüyüş seviyelerine uygun etkinlik yapmak amacıyla iki grup oluşturduklarını, bir grubun zirvelere odaklandığını, diğerinin ise köy bahçeleri ve şelaleler içinden geçen parkuru takip ederek nehir kıyısına indiğini aktardı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar hem doğanın sunduğu görsel zenginlikleri izledi hem de bölgenin tarihsel dokusuna tanıklık etti. Rotanın, yayla manzaraları, köy bahçeleri, şelaleler ve Fırat Nehri kıyısıyla doğa ve kültürü bir arada sunduğu vurgulandı. Katılımcıların farklı deneyim ve beklentilerine karşılık verecek biçimde planlanan etap, anılarda kalacak manzaralar bıraktı.

Etkinlik, hareket etmenin ve doğada zaman geçirmenin sağlığa katkılarına dikkat çekerken, katılımcılara uzun süre yetecek enerji ve mutluluk sağladı. Organizasyon ekibi, doğa ile iç içe yaşamın günlük hayata taşıdığı huzuru ve canlılığı öne çıkardı.

Son olarak, Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü başkanı ve ekip, yürüyüşe katılan tüm üyeler ile doğa dostlarına teşekkür ederek, benzer rotalarda keşiflerin süreceğini duyurdu.

ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE TİGRİS BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TARAFINDAN YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.