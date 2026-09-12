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Dağ gezileri hobiye dönüştü taşlar geçmişin kapılarını araladı: biyoloji öğretmeni Mehmet Söyüt'ün fosil keşifleri

Bayburt’ta biyoloji öğretmeni Mehmet Söyüt, dağ gezilerinde ağaç halkalarını taşıyan fosiller ile ammonit ve 150 milyon yıllık deniz fosilleri keşfetti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:21

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dağ gezileri hobiye dönüştü taşlar geçmişin kapılarını araladı: biyoloji öğretmeni Mehmet Söyüt'ün fosil keşifleri

Dağ yürüyüşlerinden bilimsel buluşlara

Bayburt’ta biyoloji öğretmeni Mehmet Söyüt, boş vakitlerini değerlendirmek için çıktığı dağ gezilerinde beklenmedik şekilde fosil keşiflerine ulaştı. Taşları inceleme merakı zamanla bir hobiye dönüşürken, üzerinde halkalı yapılar taşıyan örneklerin ağaç fosiline işaret ettiğini fark etti. Söyüt, yaptığı basit gözlemler ve uyguladığı işlemler sonucunda bu tespitlerin doğrulandığını belirtti.

ağaç halkaları fosilin izini taşıyor:

Söyüt, ağaç fosillerinin yüzeyindeki halkalı yapının en önemli ipucu olduğunu aktardı. Ağaçların yaşlarını gösteren yıllık halkalara benzeyen halkalar, fosilin orijinal bitki dokusunun taşlaşmış izleri olarak ortaya çıkıyor. Bu süreçte kum, çamur veya diğer sedimanların organik materyali kaplaması ve zaman içinde taşlaşma meydana gelmesi gerekiyor. Öğretmen, bulduğu örnekleri çeşitli işlemlerden geçirip inceleyerek halkaların gerçek bir fossile ait olduğunu doğruladı.

bölgenin jeolojik zenginliği ve önemi:

Söyüt, Bayburt çevresinin yalnızca ağaç fosilleriyle sınırlı kalmadığını, daha önce yaptığı çalışmalarda 150 milyon yıllık deniz minaresi ve ammonit fosilleri de bulduklarını söyledi. Bölgenin kireçli yapısı, mermer içerikleri ve kuvars gibi minerallerin varlığı, fosilleşme biçimlerini etkileyerek farklı tipte örneklerin oluşmasına neden oluyor. Bu çeşitlilik, bölgenin paleontolojik açıdan zengin olduğunu gösteriyor.

Söyüt, yerel halkın yaşadığı çevredeki fosilleri araştırmasının önemine dikkat çekti ve bu tür çalışmaların desteklenmesi hâlinde bölgedeki zenginliğin daha iyi ortaya konulacağını vurguladı. Ayrıca, düzgün kayıt ve bilimsel inceleme imkânı sağlandığında bu buluntuların hem eğitim hem de bilimsel araştırma açısından değer kazanacağını ifade etti.

Mehmet Söyüt’ün çalışmaları, amatör keşiflerin doğru yönlendirildiğinde nasıl bilimsel çıktılara dönüşebileceğinin somut bir örneğini sunuyor ve bölge jeolojisi ile yerel tarih için yeni kapılar aralıyor.

BAYBURTLU ÖĞRETMENİN DOĞA MERAKI FOSİL KEŞFİNE DÖNÜŞTÜ: AĞAÇ VE DENİZ CANLISI FOSİLLERİ...

BAYBURTLU ÖĞRETMENİN DOĞA MERAKI FOSİL KEŞFİNE DÖNÜŞTÜ: AĞAÇ VE DENİZ CANLISI FOSİLLERİ BULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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