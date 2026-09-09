Dailer mahallesinde alevlerin izleri: 19 hane küle döndü

yangının yayıldığı alan ve bilanço:

Adana’nın Aladağ ilçesine sıçrayan orman yangını, Kozan ilçesinde başladığı belirtilen alevlerin Musa Hacılı mevkiine ulaşmasıyla Dailer Mahallesi'ni etkiledi. Günün aydınlanmasıyla bölgeye ilişkin dron görüntüleri paylaşıldı ve 19 hanenin alevler sonucu kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının bıraktığı görüntüler, mahalledeki maddi hasarın boyutunu net şekilde ortaya koydu.

sakinlerin anlattıkları:

Evi yanan Durdu Yaman, "Biz bilemedik ateş attı dediler. Karşıdan seyrediyoruz, Allah’a yalvarıyoruz. İneklerim vardı ineklerimi kaçırayım dedim, kaçıramadım. İneklerime ama çok şükür bir şey olmadı. Kendimi baraja attım. Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" diyerek yaşadığı çaresizliği aktardı.

Bir diğer mağdur Hamza Ördek ise, "Evi terk ettik hiçbir şey alamadık. Her şeyimiz kaldı. Bir arabayı alabildik. Canımız yanıyor, kalacak yer yok ne yapacağız bilmiyoruz. Evimi gördüğümde çöktüm, her şey yanmış bitik" şeklinde konuştu. Evlerini kaybeden ailelerin barınma ve temel gereksinimlere ilişkin belirsizlikleri dikkat çekiyor.

Dron kayıtları ve mahalle sakinlerinin ifadeleri, yangının hem maddi hem de duygusal açıdan derin izler bıraktığını gösteriyor. Yetkililerin ve yardım kuruluşlarının müdahalesiyle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı; bölgedeki hasarın tespiti ve ailelere sağlanacak destek beklenecek.

Orman yangınında acı bilanço: 19 hane yandı