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Dailer'de 19 hane kül oldu: sabah görüntüleri yıkımı gösterdi

Dailer Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınında 19 hane küle döndü; sabah görüntüleri yıkımı gösteriyor, evlerini kaybeden sakinler çaresiz.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dailer'de 19 hane kül oldu: sabah görüntüleri yıkımı gösterdi

Dailer'de 19 hane kül oldu: sabah görüntüleri yıkımı gösterdi

Adana'nın Aladağ ilçesine sıçrayan orman yangını, Kozan'dan başlayıp Dailer Mahallesi Musa Hacılı mevkiine ulaştı. Sabahın aydınlığıyla birlikte yangının bıraktığı acı tablo havadan görüntülendi; 19 hane alevlere teslim oldu.

yangının yayıldığı alan ve zarar:

Yangının Kozan'dan sıçrayarak Aladağ ilçesindeki Dailer Mahallesi'ne ulaşması sonucu Musa Hacılı bölgesinde yer alan 19 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Sabah çekilen görüntüler, mahalledeki tahribatın boyutunu gösterdi ve yanan evlerin genel görünümü havadan kayıt altına alındı.

mahalle sakinlerinin anlatımı:

Durdu Yaman yaşadıklarını, "Biz bilemedik 'ateş attı' dediler. Karşıdan seyrediyoruz, Allah’a yalvarıyoruz. İneklerim vardı 'ineklerimi kaçırayım' dedim, kaçıramadım. İneklerime ama çok şükür bir şey olmadı. Kendimi baraja attım. Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" sözleriyle anlattı.

Hamza Ördek ise yaşanan kaybı, "Evi terk ettik hiçbir şey alamadık. Her şeyimiz kaldı. Bir arabayı alabildik. Canımız yanıyor, kalacak yer yok ne yapacağız bilmiyoruz. Evimi gördüğümde çöktüm, her şey yanmış bitik" sözleriyle özetledi.

ADANA&#039;NIN ALADAĞ İLÇESİNE SIÇRAYAN ORMAN YANGININDA DAİLER MAHALLESİ&#039;NDE 19 HANE ALEVLERE TESLİM...

ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNE SIÇRAYAN ORMAN YANGININDA DAİLER MAHALLESİ'NDE 19 HANE ALEVLERE TESLİM OLDU. GÜNÜN AĞARMASIYLA YANGININ BIRAKTIĞI ACI BİLANÇO HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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