Dalaman’da seralarda sürdürülebilir üretim için denetimler yoğunlaştı

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarını sürdürüyor

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Projesi kapsamında ilçedeki seralarda düzenli kontroller yapıyor. Teknik personel, üreticilerin seralarını ziyaret ederek hastalık ve zararlıların takibini gerçekleştiriyor ve sahada gözlemlere dayalı öneriler sunuyor.

Teknik bilgilendirme ve kültürel mücadele:

Ziyaretlerde üreticilere kültürel mücadele yöntemleri, bitki besleme ve sera bakım uygulamaları konusunda ayrıntılı teknik bilgilendirme veriliyor. Personel, hastalık ve zararlıların izlenmesi ile erken müdahalenin önemine vurgu yaparak, üretim verimini ve bitki sağlığını korumaya yönelik uygulamaları paylaşıyor.

İlaç kullanımı, kalıntı riski ve E-Reçete uygulaması:

Çalışmalarda ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımı, pestisit kalıntısı riskinin önlenmesi ve hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması konularında üreticilere uyarılar yapılıyor. Ekipler, sahadaki uygulamalar ile E-Reçete uygulamasının işleyişi hakkında da bilgiler vererek yasal süreçlere uyumu sağlama amacı taşıyor.

Yetkililer, bu denetim ve bilgilendirme çalışmalarının bitki sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması hedefleri doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

DALAMAN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA SERA KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.