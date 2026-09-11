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Dalgaların öğüttüğü plastikleri çöp şişe dönüştüren profesör: Konyaaltı'ndaki kirliliği kabullenemiyorum

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde su altındaki plastik atıkları toplayıp 'çöp şiş' yaptı ve kirliliğe tepki gösterdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Dalgaların öğüttüğü plastikleri çöp şişe dönüştüren profesör: Konyaaltı'ndaki kirliliği kabullenemiyorum

Dalgaların öğüttüğü plastikleri çöp şişe dönüştüren profesör: Konyaaltı'ndaki kirliliği kabullenemiyorum

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden dalış yaparak Konyaaltı Sahili'nde su altındaki plastik kirliliğini görüntüledi ve topladı. Yaklaşık 7 kilometrelik plajın diplerinde biriken atıkları şişe geçirerek 'çöp şiş' yapan Gökoğlu, vatandaşların duyarsızlığına dikkat çekti.

su altındaki atık çeşitliliği:

Gökoğlu, dalışlarda sadece PET şişe ve bardaklarla değil, izmaritten ıslak mendile, çoraptan iç çamaşırına kadar çok çeşitli atıkla karşılaştıklarını aktardı. Özellikle sigara izmaritlerinin çukurların dolduğunu, ambalajların ve ıslak mendillerin geniş miktarda bulunduğunu söyledi. Su altından çıkarttığı malzemeleri göstererek, kirliliğin sahilin her tarafına yayıldığını belirtti.

kayalıkların mikroplastik öğütme görevi:

Prof. Gökoğlu, suya atılan plastiklerin dibe battıktan sonra kayalık bölgelerde sıkıştığını ve dalgalarla kayalara çarparak zaman içinde bu maddeleri küçük parçalara ayırdığını vurguladı. Bu süreci "mikroplastik öğütme makinesi" benzetmesiyle anlattı ve dibe çöken parçaların deniz tabanında uzun süre kaldığını söyledi.

Gökoğlu, sahilden sürüklenip dibe çöken atıkların bir kısmının rüzgâr ve dalgalarla başka yerlere taşındığını, ancak bir kısmının kayalık diplerde birikerek plastik kirliliğini oluşturduğunu aktardı. Su altındaki boruların etrafında da yoğun atık birikimi tespit ettiklerini anlattı.

Antalya'ya yakışmayan bu manzarayı kabul edemediğini belirten Gökoğlu, "Ben öyle düşünüyorum artık. Ve kabullenemiyorum ben bu olayı," diyerek denize girip atığını götürmeyenlere sert tepki gösterdi. Gökoğlu, "İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir, çirkinleştirmez, kirletmez" sözleriyle uyarıda bulundu ve vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

KONYAALTI SAHİLİ’NDE DALIŞ YAPAN PROF. DR. MEHMET GÖKOĞLU, SUALTINDA TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARDAN...

KONYAALTI SAHİLİ’NDE DALIŞ YAPAN PROF. DR. MEHMET GÖKOĞLU, SUALTINDA TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARDAN ÇÖP ŞİŞ YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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