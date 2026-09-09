Dalyan ve Köyceğiz için yerelden küresele uzanan koruma yol haritası

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Muğla'daki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde yaptıkları saha incelemelerinin ardından bölgenin korunmasına yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlayacaklarını duyurdu. Vakfın Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda yürütülecek çalışmalar, doğal kaynakların korunmasını ve israfın önlenmesini hedefliyor.

saha incelemeleri ve ilk tespitler:

Ağırbaş’ın saha ziyaretinde bölgenin doğal yapısı, ekosistemi ile tarihi ve kültürel değerleri değerlendirildi. İncelemelerin ardından Ağırbaş, Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nün sadece Türkiye için değil dünya ölçeğinde de özel bir miras olduğuna dikkat çekti. Bölgenin ekolojik hassasiyetleri ve tarihi zenginliklerinin korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Çalışmalar, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarihi mirasın yaşatılması ve sıfır atık yaklaşımının uygulanması gibi başlıklarda yoğunlaşacak. Ağırbaş, bu önceliklerin bir arada ele alınmasının gerekliliğini belirterek bölgenin hem korunup hem de sürdürülebilir kalkınma ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

eylem planı ve paydaş süreci:

Hazırlanacak eylem planı, bilim insanları, uzmanlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bölgedeki tüm paydaşların katılımıyla şekillenecek. Ağırbaş, planlama sürecinin önemli bir ayağını geniş katılımlı bir çalıştayın oluşturacağını belirtti ve bu çalıştayın bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı olmasının hedeflendiğini söyledi.

Planlama yaklaşımı, yerelden elde edilecek verilerin ve uygulamaların COP31 sürecinin sağladığı uluslararası görünürlükle desteklenmesini de kapsıyor. Böylece yerel ölçekte geliştirilen çevre ve iklim çalışmalarının uluslararası platformlarda paylaşılması ve örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

Ağırbaş, projede ortak akıl ve somut uygulama adımlarının öncelikli olduğunu vurguladı. Planın somut hedefleri arasında ekosistem restorasyonu, atık yönetimi uygulamalarının güçlendirilmesi, su yönetimi protokollerinin oluşturulması ve sürdürülebilir turizm modellerinin geliştirilmesi bulunuyor.

Çalışmanın güçlü kurumlar arası iş birliğiyle yürütüleceğinin altını çizen Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti. Ağırbaş, bakanlıkların ilgili kurumları, yerel yönetimler ve bilim dünyasıyla birlikte hareket ederek Dalyan ve Köyceğiz için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model oluşturmak istediklerini belirtti.

Sonuç olarak, hazırlanan eylem planı; bölgenin doğal ve kültürel mirasını korumayı, yerel kalkınmayla dengeli bir şekilde sürdürülebilirliği sağlamayı ve elde edilecek kazanımları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Ağırbaş, bu mirasın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI VE COP31 YÜKSEK DÜZEYLİ İKLİM ŞAMPİYONU SAMED AĞIRBAŞ, MUĞLA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ DALYAN KANALI VE KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAHA İNCELEMELERİNİN ARDINDAN, BÖLGENİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR EYLEM PLANI HAZIRLAYACAKLARINI AÇIKLADI.