Kilis'te AK Parti il başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı, şahsını hedef alan montaj olduğu öne sürülen bir ses kaydı ve bunlardan hareketle gündeme getirilen iddialarla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu içeriklere ilişkin olarak adli yollara başvurduğu ve gerçeğin hukuk önünde ortaya çıkacağına inandığı belirtildi.

istifa kararı ve gerekçesi:

İl Başkanı, sürecin partinin ve teşkilatın itibarına zarar vermesini istemediğini vurgulayarak görevinin devamının tartışma yaratacağını ifade etti. Bu gerekçeyle, teşkilatın zarar görmemesi ve hukuki sürecin siyaset alanında gölge düşürmemesi amacıyla AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevinden kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

hukuki süreç ve bağlılık açıklamaları:

Görevi bırakmasının iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirten başkan, "Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum" sözleriyle hukuki takibin süreceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine, AK Parti'ye ve millete hizmet idealine bağlılığını sürdürdüğü, görev süresi boyunca beraber çalıştığı dava arkadaşlarına, teşkilat mensuplarına ve Kilis halkına teşekkür ettiği kaydedildi.

İl Başkanı mesajını "Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye’ye olan sevdamızdır" cümlesiyle sonlandırdı. Parti içi tartışmaların önünü almak ve hukukun işlemesine alan açmak amacıyla atılan bu adımın teşkilat içindeki gündemi yumuşatıp yumuşatmayacağı takip edilecek.

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ