Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kilis'te AK Parti il başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı, montaj iddiasındaki ses kaydıyla ilgili hukuki süreç başlattığını ve partinin zarar görmemesi için istifa ettiğini açıkladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kilis'te AK Parti il başkanı görevinden istifa etti

Kilis'te AK Parti il başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı, şahsını hedef alan montaj olduğu öne sürülen bir ses kaydı ve bunlardan hareketle gündeme getirilen iddialarla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu içeriklere ilişkin olarak adli yollara başvurduğu ve gerçeğin hukuk önünde ortaya çıkacağına inandığı belirtildi.

istifa kararı ve gerekçesi:

İl Başkanı, sürecin partinin ve teşkilatın itibarına zarar vermesini istemediğini vurgulayarak görevinin devamının tartışma yaratacağını ifade etti. Bu gerekçeyle, teşkilatın zarar görmemesi ve hukuki sürecin siyaset alanında gölge düşürmemesi amacıyla AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevinden kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

hukuki süreç ve bağlılık açıklamaları:

Görevi bırakmasının iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirten başkan, "Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum" sözleriyle hukuki takibin süreceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine, AK Parti'ye ve millete hizmet idealine bağlılığını sürdürdüğü, görev süresi boyunca beraber çalıştığı dava arkadaşlarına, teşkilat mensuplarına ve Kilis halkına teşekkür ettiği kaydedildi.

İl Başkanı mesajını "Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye’ye olan sevdamızdır" cümlesiyle sonlandırdı. Parti içi tartışmaların önünü almak ve hukukun işlemesine alan açmak amacıyla atılan bu adımın teşkilat içindeki gündemi yumuşatıp yumuşatmayacağı takip edilecek.

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Darbe mirasını hatırlatan mesaj: Van OSB başkanı Memet Aslan'dan 12 eylül değerl...
images

Kırşehir'de sanayi esnafının talepleri rapora dönüştürülecek
images

Terörsüz Türkiye süreci taviz değil, vatandaşa güvenlik
images

Destici: Yazıcıoğlu dosyasının tüm şüpheleri hukuk önünde aydınlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk aracın çarpmasıyla yaralandı

Mut'a en büyük tarımsal pay veriliyor, hizmetler rodajda

Konya'da Klicker ile pet besleniminde uzun vadeli çözüm arayışı

TCG Savarona İstanbul açıklarında demirledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı