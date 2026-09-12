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Kırşehir'de sanayi esnafının talepleri rapora dönüştürülecek

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve teşkilatı, sanayi sitesi esnafının sorun ve taleplerini yerinde dinleyip rapor hazırlayacak.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Elif Demir

Kırşehir'de sanayi esnafının talepleri rapora dönüştürülecek

kırşehir sanayi sitesinde yüz yüze temas

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve il teşkilatı, kent merkezindeki sanayi sitesini ziyaret ederek esnafın sorun, talep ve beklentilerini yerinde dinledi. Ziyaretler sırasında teşkilat üyeleriyle birlikte atölye ve iş yerlerini gezildi, notlar alındı ve doğrudan görüşmeler yapıldı.

ziyaretin gözlemleri:

Gerçekleştirilen görüşmelerde esnafların öncelikleri ve günlük iş akışına ilişkin sıkıntılar yerinde tespit edildi. Yapılan görüşmelerde not alma ve doğrudan görüşme yöntemi öne çıktı; bu yaklaşımın, sorunların saha gerçekliğiyle uyumlu çözüm önerileri üretmeye zemin hazırlaması amaçlanıyor.

rapor ve takip süreci:

İl Başkanı Cemal Kaya, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Sorun ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Değerlendirme raporu alarak çözüm önerileri sunuyoruz. Kırşehir’de bölge bölge yaptığımız çalışmaları raporlar halinde çözüm önerileri ile kamuoyuna sunacağız". Bu açıklama, yapılan görüşmelerin kısa vadede rapora dönüştürüleceğini ve takip mekanizmalarının işletileceğini gösteriyor.

Parti teşkilatı, alınan geri bildirimleri düzenli olarak derleyip değerlendireceğini bildirdi ve benzer saha ziyaretlerinin süreceği belirtildi. Esnafla kurulan doğrudan iletişimin, yerel düzeyde uygulanabilir öneriler geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA VE İL TEŞKİLATI, SANAYİ ESNAFINI ZİYARET EDEREK...

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA VE İL TEŞKİLATI, SANAYİ ESNAFINI ZİYARET EDEREK SORUN, TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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